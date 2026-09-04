Ważny paszport jest podstawowym dokumentem wymaganym od osób przekraczających granice większości krajów. Jak podaje Onet, na świecie istnieją jednak trzy osoby objęte szczególnym wyjątkiem. Są to brytyjski monarcha, cesarz Japonii Naruhito oraz jego żona, cesarzowa Masako. Prawo do podróżowania bez paszportu nie obejmuje pozostałych członków obu rodzin królewskich.

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Karol III nie potrzebuje brytyjskiego paszportu

Brytyjski monarcha przejął przywilej po swojej matce, królowej Elżbiecie II. Zamiast paszportu Karol III podróżuje ze specjalnym dokumentem zawierającym prośbę o umożliwienie mu swobodnego przejazdu, a także zapewnienie ochrony i niezbędnej pomocy.

Jak czytamy na oficjalnej stronie brytyjskiej rodziny królewskiej:

Podczas podróży zagranicznych monarcha nie potrzebuje brytyjskiego paszportu. Ponieważ brytyjski paszport jest wydawany w imieniu Jego Królewskiej Mości, król nie musi posiadać takiego dokumentu. Wszyscy pozostali członkowie rodziny królewskiej, w tym królowa i książę Walii, mają paszporty.

Specjalny dokument dla japońskiej pary cesarskiej

Bez paszportów mogą wyjeżdżać również cesarz Naruhito i cesarzowa Masako. Już w 1971 r. japońskie władze uznały, że wystawianie im takich dokumentów oraz poddawanie standardowym procedurom granicznym byłoby niestosowne.

Para cesarska korzysta ze specjalnego dokumentu ministerialnego. Przed wyjazdem japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje docelowy kraj o planowanej wizycie. Inni członkowie rodziny cesarskiej posiadają paszporty dyplomatyczne.