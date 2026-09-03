– Walczymy o swoją ziemię, walczymy o sprawiedliwy pokój. Uważam, że wraz z powrotem aktywnej fazy polityczno-dyplomatycznej w wielu stolicach świata wysiłki pokojowe nabiorą teraz nowej dynamiki – powiedział Sybiha na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Indii Subrahmanyamem Jaishankarem.

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Szef MSZ Ukrainy: W naszym kraju nie było wakacji

Jednocześnie ukraiński minister ocenił, że doprowadzenie do zakończenia rosyjskiej agresji bez udziału strony amerykańskiej jest nierealne. – Niedawno prezydent (Wołodymyr) Zełenski rozmawiał z amerykańskim zespołem negocjacyjnym. Utrzymywany jest regularny kontakt z członkami tego zespołu. Dialog ten nie został przerwany. Radzę teraz śledzić wiadomości – powiedział Sybiha.

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Sybiha podkreślił, że w Ukrainie „nie było ani wakacji, ani przerw”, a Kijów oczekuje wznowienia polityczno-dyplomatycznej fazy działań w wielu stolicach świata.

MSZ Ukrainy powiadomiło, że wśród tematów rozmów Sybihy z Jaishankarem były m.in. rosyjskie ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym. Sybiha przypomniał, że ofiarami tych ataków stali się obywatele Indii. – Blokowanie ważnych życiowo szlaków dostaw ukraińskiej produkcji spożywczej grozi głodem i kryzysem milionom ludzi na świecie. Jesteśmy wdzięczni Indiom za uwagę i wspólne wysiłki na rzecz rozwiązania tego problemu – podkreślił szef MSZ Ukrainy.

Szef MSZ Indii: Wojna nie zakończy się dlatego, że ktoś będzie lub nie będzie kupował ropy naftowej

Z kolei minister Jaishankar wyraził opinię, że konflikt zostanie rozwiązany na drodze dyplomacji i negocjacji.

– Oczywiście, strona ukraińska ma własny punkt widzenia, który szanujemy, a my mamy swój i mam nadzieję, że inni również będą go szanować. Pozwolę sobie jednak dodać jeszcze jedno. Ten konflikt, który trwa już piąty rok, nie zostanie rozwiązany dzięki temu, że ktoś będzie kupował lub nie będzie kupował ropy naftowej, tlenku glinu, surowców mineralnych, metali czy nawozów. Zostanie rozwiązany w drodze dialogu, dyplomacji i negocjacji – ocenił, odpowiadając na pytanie o zaprzestanie zakupu rosyjskiej ropy przez Indie.

Dodał, że właśnie dlatego władze w Delhi apelują o podjęcie negocjacji – przekazała agencja Interfax-Ukraina.