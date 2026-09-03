„W śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest przesłuchanie Prezydenta RP” - napisał na platformie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

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Przekazał, że prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania.

„Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu – bez uników i bez politycznych immunitetów od prawdy” - podkreślił szef MS.

Prokuratura o przesłuchaniu Karola Nawrockiego: przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne

Rzecznik prasowa PG prok. Anna Adamiak poinformowała w wydanym komunikacie, że „po dokonaniu oceny materiału dowodowego, z uwzględnieniem przedmiotu postępowania, prokurator uznał za konieczne przeprowadzenie kolejnej czynności dowodowej w postaci przesłuchania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego w charakterze świadka”.

Jak zaznaczyła, „przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne dla pełnego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy oraz dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzeń objętych postępowaniem”.

W komunikacie prok. Adamiak przypomniała, że śledztwo zostało wszczęte 21 kwietnia w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie złożyło dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek.

Zawiadomienie dotyczyło, jak wskazała prok. Adamiak, „działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów” TK wybranych przez Sejm w marcu br.: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego.