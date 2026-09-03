Oznacza to, że nie zostanie rozpatrzonych 879 złożonych już skarg. Dotyczą one - jak wyliczył Trybunał - „traktowania polityków opozycji i działaczy demokratycznych, represyjnego ustawodawstwa, ograniczania swobody wypowiedzi, w tym w internecie, warunków odbywania kary, imigracji, swobody przemieszczania się i wolności zgromadzeń, a także ochrony danych o charakterze prywatnym”.

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W 2022 r., po napaści na pełną skalę na Ukrainę, Rosja została wykluczona z Rady Europy, której organem sądowniczym jest ETPC, ale Trybunał nadal wydawał orzeczenia dotyczące spraw sprzed tej daty.

Moskwa nie uznaje żadnych wyroków ETPC i odmawia wypłacenia zasądzonych kar.

Decyzja o zaprzestaniu rozpatrywania skarg jest „definitywna” – zaznaczył Trybunał, podkreślając, że nie należy jej interpretować jako „zwolnienia Rosji z odpowiedzialności międzynarodowej” w kwestii praw człowieka.

ETPC zastrzegł jednak, ze nadal rozpatrywane będą skargi dotyczące wojen Rosji w Ukrainie i Gruzji.