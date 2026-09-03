Próba podpalenia, do której doszło w nocy z 2 na 3 września, zakończyła się niepowodzeniem. W sprawie zatrzymano dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii. 

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Jan Redmann (CDU), minister spraw wewnętrznych i spraw komunalnych kraju związkowego Brandenburgia,
Społeczeństwo
Roztrzęsione Niemcy. Co chwilę jakiś alarm. Za wszystkim stoi Rosja?

Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia.

Doniesienia o tym incydencie pojawiły się po odnotowanych 1 i 2 września próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej Jaenschwalde na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. 

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