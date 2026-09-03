Siedziba MSZ w Warszawie
O wezwaniu dyplomaty do MSZ poinformował rzecznik MSZ, Maciej Wewiór.
Rzecznik zaznaczył, że strona polska przekaże „nasz zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji”. Jak podkreślił, wezwanie nastąpiło w ramach solidarności z sojusznikiem - Niemcami, jako że Polska i inne kraje mierzą się także z tymi agresywnymi działaniami.
- Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej – mówił wcześniej wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski na konferencji prasowej po spotkaniu szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego.
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- To, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego Sojuszu. Rosja Putina pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa, nie tylko dla Europy, dla całego ładu światowego – dodał Sikorski.
- Jej celem jest trwałe zniszczenie europejskiej architektury bezpieczeństwa, oparcie relacji międzynarodowych na dominacji, nie na współpracy. Musimy przeciwdziałać imperialnym ambicjom – dodał.
Rząd niemiecki poinformował, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w zeszłym miesiącu. W reakcji na to Niemcy postanowiły zamknąć konsulat generalny Rosji w Bonn i rosyjskie centrum kulturalne w Berlinie. Rosja odrzuciła oskarżenia Niemiec i, w ramach odwetu, podjęła decyzję o zamknięciu placówek Instytutu Goethego działających na terenie Federacji Rosyjskiej.
W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. W następstwie tego zdarzenia samolot skierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lipskie lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych.
Z kolei 1 i 2 września na terenie Niemiec doszło do prób sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej Jaenschwalde na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii. W nocy z 2 na 3 września w Monachium doszło do nieudanej próby podpalenia na ulicy, na której swoje siedziby mają dwie firmy działające w branży zbrojeniowej.
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