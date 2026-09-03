Amerykański dziennikarz został skazany na dwa lata więzienia za działania w Stanach Zjednoczonych na rzecz chińskiego rządu – poinformowała w czwartek agencja AP, powołując się na ministerstwo obrony USA.

Reklama Reklama

USA: Dziennikarz przyznał się do współpracy z chińskim wywiadem

51-letni Thomas Weir Pauken II przyznał się do winy i nie zamierza odwoływać się od wyroku – powiedział jego adwokat Charles Burnham, dodając, że rząd USA przyznał, iż jego klient nie dostarczył Chińczykom żadnej tajnej informacji. Paukena skazano również na 36 miesięcy nadzoru po wyjściu na wolność i zakaz podróżowania za granicę w tym czasie.

Czytaj więcej Polityka Ranking służb wywiadowczych Europy. Polska w pierwszej dziesiątce Wielka Brytania ma najlepszy wywiad w Europie, polskie służby zajęły 9. miejsce – wynika z rankingu francuskiego magazynu „L'Express”. Szwedzkie me...

„Pauken zdradził swój kraj dla pieniędzy”, wspierając „działania chińskiego ministerstwa bezpieczeństwa państwowego poprzez rekrutację i zbieranie poufnych informacji” – oznajmił zastępca prokuratora generalnego USA ds. bezpieczeństwa narodowego John A. Eisenberg.

Pauken przeniósł się do Chin w 2010 r. i pracował jako dziennikarz dla kilku mediów chińskich, w tym dla państwowej telewizji CCTV. Ostatnio był edytorem w państwowej agencji prasowej Xinhua.

Werbunek informatorów dla chińskiego wywiadu

Według dokumentów sądowych od 2019 r. Pauken pracował pod zwierzchnictwem osób, o których wiedział, że pracują dla chińskiego rządu. Jedna z nich, określana pseudonimem „Cathy”, poprosiła go o rekrutowanie osób w celu dostarczania poufnych informacji.

Pauken został zatrzymany po powrocie do USA w styczniu zeszłego roku. Powiedział śledczym, że „Cathy” zwykle płaciła za jego wyjazdy do USA i często przelewała wynagrodzenie na konto bankowe jego żony.