Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mogą spotkać się w listopadzie – stwierdził Jurij Uszakow
Do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) – przekazał cytowany przez agencję Reutera Jurij Uszakow.
Według doradcy Putina, kwestia takiego spotkania „była omawiana”, a wszyscy trzej przywódcy mają wziąć udział w szczycie, który odbędzie się w połowie listopada w chińskim Shenzhen.
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Uszakow wypowiadał się w Biszkeku, stolicy Kirgistanu, gdzie Putin i Xi uczestniczyli w spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Biały Dom nie zareagował jeszcze na jego słowa.
APEC to forum współpracy gospodarczej państw i gospodarek regionu Azji i Pacyfiku, utworzone w 1989 r., którego celem jest wspieranie handlu, inwestycji i integracji gospodarczej.
Ostatnie spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina miało miejsce 15 sierpnia 2025 r. w Anchorage na Alasce.
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