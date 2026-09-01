Do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) – przekazał cytowany przez agencję Reutera Jurij Uszakow.

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Według doradcy Putina, kwestia takiego spotkania „była omawiana”, a wszyscy trzej przywódcy mają wziąć udział w szczycie, który odbędzie się w połowie listopada w chińskim Shenzhen.

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Uszakow wypowiadał się w Biszkeku, stolicy Kirgistanu, gdzie Putin i Xi uczestniczyli w spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Biały Dom nie zareagował jeszcze na jego słowa.

APEC to forum współpracy gospodarczej państw i gospodarek regionu Azji i Pacyfiku, utworzone w 1989 r., którego celem jest wspieranie handlu, inwestycji i integracji gospodarczej.

Ostatnie spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina miało miejsce 15 sierpnia 2025 r. w Anchorage na Alasce.