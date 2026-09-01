Pytany przez dziennikarza, czy rozważa zmianę pozycji USA w sprawie położonego na południowym Atlantyku archipelagu Falklandów, który należy do Wielkiej Brytanii, a do którego pretensje rości Argentyna, Trump odparł jednym zdaniem: – Zawsze rozważam (zmianę) naszych stanowisk, a to jest tylko jedno z wielu.

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USA grożą Wielkiej Brytanii, że przestaną uznawać jej zwierzchność nad Falklandami

W ubiegłym tygodniu brytyjski dziennik „The Telegraph” poinformował, powołując się na urzędnika Pentagonu, że USA zagroziły Wielkiej Brytanii wycofaniem poparcia dla brytyjskiej suwerenności nad wyspami, jeśli rząd Andy’ego Burnhama nie zwiększy wydatków obronnych.

W kwietniu do mediów wyciekły natomiast dokumenty Pentagonu sugerujące, że zmiana stanowiska USA w sprawie Falklandów ma być jednym ze środków nacisku na Londyn. Przedstawiony przez Wielką Brytanię plan zwiększenia wydatków na obronność wbrew oczekiwaniom nie zakłada, że przekroczą one próg 3 proc. PKB.

Argentyna rości sobie prawo do Falklandów, które nazywa Malwinami

Do Falklandów, które od XIX w. kontroluje Wielka Brytania, rości pretensje Argentyna, która używa w odniesieniu do nich nazwy Malwiny. Mieszkańcy archipelagu opowiadają się za przynależnością do Zjednoczonego Królestwa. W 1982 r. oba kraje stoczyły wojnę o wyspy, którą wygrała Wielka Brytania.