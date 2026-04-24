Agencja Reutera – powołując się na wewnętrzne maile Pentagonu – podawała, że USA rozważały opcje ukarania sojuszników z NATO, którzy nie wsparli amerykańskich działań w wojnie z Iranem. Administracja Donalda Trumpa zastanawiać się miała m.in. nad rozpatrzeniem stanowiska USA w sprawie roszczeń Wielkiej Brytanii do Falklandów. Kraj już odpowiedział na doniesienia.
- Falklandy są brytyjskie – podkreśliła Yvette Cooper. - Suwerenność należy do Wielkiej Brytanii, a prawo do samostanowienia przysługuje mieszkańcom wysp – dodała. - Nasze zaangażowanie wobec Falklandów pozostaje niezachwiane – zaznaczyła.
Wcześniej głos w sprawie zabrał również rzecznik brytyjskiego premiera Keira Starmera, który także podkreślił, że suwerenność wysp należy do Wielkiej Brytanii. - Suwerenność należy do Wielkiej Brytanii, a prawo wysp do samostanowienia ma kluczowe znaczenie. To było nasze stałe stanowisko i pozostanie nim – powiedział.
Reuters pisał wcześniej o notatce, w której Amerykanie mieli wyrażać swoją frustrację spowodowaną tym, że niektórzy sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie wsparli działań USA w wojnie z Iranem. Zawierać ma ona między innymi opcję rozważenia ponownej oceny amerykańskiego wsparcia dyplomatycznego dla "długotrwałych europejskich posiadłości imperialnych”, takich jak właśnie Falklandy.
„Strona internetowa Departamentu Stanu wskazuje, że wyspy są administrowane przez Wielką Brytanię, ale nadal są roszczenia Argentyny, której libertariański prezydent Javier Milei jest sojusznikiem Trumpa” – zauważała agencja Reutera.
Falklandy – inaczej Malwiny – to brytyjskie terytorium zamorskie na południowym Atlantyku, około 480 km od wybrzeży Argentyny obejmujące wyspy o tej samej nazwie. Znajdują się one pod administracją brytyjską, ale prawa do nich rości sobie również Argentyna. Wielka Brytania i Argentyna stoczyły krótką wojnę o wyspy w 1982 roku, po tym jak drugi z krajów podjął nieudaną próbę ich przejęcia. Około 650 argentyńskich żołnierzy i 255 brytyjskich wojskowych zginęło, zanim Argentyna się poddała.
W piątek Milei pisał w mediach społecznościowych, że „robi wszystko”, by terytorium wróciło w ręce Argentyny”. „Robimy postępy jak nigdy wcześniej” - zaznaczał.
Donald Trump wielokrotnie obrażał brytyjskiego premiera, nazywając go tchórzliwym z powodu jego niechęci do przyłączenia się do wojny USA z Iranem. Amerykański przywódca zaznaczał, że Keir Starmer „nie jest Winstonem Churchillem” oraz nazywał brytyjskie lotniskowce „zabawkami”.
Wielka Brytania początkowo odrzuciła wniosek USA o umożliwienie wykorzystania dwóch brytyjskich baz do ataków na Iran, ale później – w obliczu irańskiego odwetu – zgodziła się na misje obronne mające na celu ochronę mieszkańców regionu, w tym obywateli brytyjskich.
Na początku kwietnia sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział, że wojna z Iranem „wiele ujawniła”. Jak zauważał polityk, irańskie rakiety dalekiego zasięgu „nie mogą dosięgnąć Stanów Zjednoczonych, ale mogą dotrzeć do Europy”. - Pojawiają się pytania, przeszkody lub wahania. Nie ma się poważnego sojuszu, jeśli są kraje, które nie chcą stanąć po twojej stronie, gdy ich potrzebujesz – stwierdził.
