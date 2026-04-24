Opcje polityczne zostały szczegółowo opisane w notatce, w której wyrażono frustrację spowodowaną niechęcią lub odmową niektórych sojuszników, aby na potrzeby wojny z Iranem przyznać Stanom Zjednoczonym prawa dostępu, bazowania i przelotu, czyli tzw. ABO – powiedział agencji w kontekście wiadomości e-mail urzędnik, który pragnął zachować anonimowość.

Według informacji Agencji Reutera w e-mailu stwierdzono, że prawa ABO są „absolutną podstawą dla NATO”. Notatka – podaje agencja – „krąży na wysokich szczeblach Pentagonu”.

Wśród wymienianych w wiadomości krajów m.in. Hiszpania

– Opcje przedstawione w e-mailu mają na celu wysłanie silnego sygnału sojusznikom z NATO. Miałby on osłabić poczucie Europejczyków, że „im się należy” – podsumował wiadomość rozmówca agencji Reutera. W e-mailu oceniono, że opcja zawieszenia członkostwa Hiszpanii w Sojuszu „miałaby ograniczony wpływ na działania militarne USA, ale znaczący wymiar symboliczny”.

Urzędnik nie ujawnił, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogłyby wymóc zawieszenie członkostwa Hiszpanii w Sojuszu.

W początkach kwietnia szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth powiedział, że wojna z Iranem „wiele ujawniła”, zauważając, że irańskie rakiety dalekiego zasięgu nie są w stanie dosięgnąć Stanów Zjednoczonych, ale mogą dosięgnąć Europy. – Mamy pytania, przeszkody i wahania. Nie ma sensu budować silnego Sojuszu, jeśli kraje nie chcą stanąć po naszej stronie, gdy tego potrzebujemy – powiedział wówczas Hegseth.

Lista „trudnych krajów” i krytyka ze strony Donalda Trumpa

Według cytowanego przez agencję urzędnika, jedna z opcji zawartych w e-mailu zakłada zawieszenie „trudnych” krajów przy obsadzaniu ważnych i prestiżowych stanowisk w NATO.

Prezydent Donald Trump ostro krytykował sojuszników z NATO za to, że nie wysłali swoich marynarek wojennych, aby pomóc w otwarciu Cieśniny Ormuz, która została zamknięta dla żeglugi międzynarodowej po rozpoczęciu wojny powietrznej 28 lutego. Oświadczył również, że rozważa wycofanie się Stanów Zjednoczonych z sojuszu. W wywiadzie dla Reutersa, udzielonym 1 kwietnia, w odpowiedzi na pytanie o groźbę wyjścia z NATO, Donald Trump zapytał dziennikarza: „A ty byś tego nie zrobił, gdybyś był mną?”. 

Jednak – jak zaznaczył rozmówca Agencji Reutera – krążący w Pentagonie e-mail nie sugeruje takiego postępowania ze strony Stanów Zjednoczonych. E-mail nie proponuje również zamykania baz w Europie.

Urzędnik odmówił podania informacji, czy rozważane opcje obejmują oczekiwane wycofanie przez Stany Zjednoczone części sił z Europy.

Stanowisko Pentagonu. „Sojuszników nie było przy nas”

Sekretarz prasowy Pentagonu Kingsley Wilson, poproszony o komentarz do wiadomości, odpowiedział, powołując się na słowa Donalda Trumpa, że sojuszników „nie było przy nas pomimo wszystkiego, co Stany Zjednoczone dla nich zrobiły”.

– Departament Wojny dopilnuje, aby prezydent dysponował opcjami, które pozwolą naszym sojusznikom przestać odgrywać rolę papierowego tygrysa. Nie mamy dalszych komentarzy na temat wewnętrznych rozważań w tej sprawie – powiedział Wilson.

