Były senator PiS z Pomorza, Waldemar Bonkowski (zgodził się na publikację wizerunku i danych osobowych – red.) został prawomocnie skazany za znęcanie się nad psem. W marcu 2021 r. policja otrzymała nagranie, na którym Bonkowski przywiązuje psa do haka holowniczego swojego auta. Zwierzę początkowo biegło za samochodem, ale ostatecznie upadło i było ciągnięte po asfalcie. Zdarzenie zarejestrowała kamera samochodu jadącego za pojazdem. Pies nie przeżył.

Bonkowski twierdził, że zwierzę wydostało się z ogrodzonego podwórza, a on rzeczywiście przywiązał je do samochodu, chcąc sprowadzić psa do domu. Twierdził jednak, że nie było mowy o ciągnięciu go po asfalcie. – Pies biegł, krokiem sobie szedł – mówił wówczas Bonkowski.

W kwietniu 2024 r. były senator usłyszał wyrok – trzy miesiące kary bezwzględnego więzienia i rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Nie stawił się jednak do odbycia kary więzienia. Przez trzy miesiące był poszukiwany przez policję – wydano za nim list gończy. W lipcu 2024 r. został zatrzymany. W więzieniu spędził połowę zasądzonego czasu. Resztę kary odbył w domu w ramach dozoru elektronicznego. Po wyjściu na wolność miał wykonywać prace społeczne, wnioskował jednak o zmianę na karę finansową, na co nie zgodził się jednak sąd. 

Waldemar Bonkowski
Były senator PiS znęcał się nad psem. Usłyszał wyrok bezwzględnego więzienia

Dlaczego sąd umorzył postępowanie wykonawcze?

13 kwietnia 2026 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie zdecydował o umorzeniu postępowania wykonawczego wobec polityka. Podstawą była opinia sądowo-lekarska odnośnie aktualnego stanu zdrowia skazanego. — Biegli stwierdzili, że skazany cierpi na szereg chorób, które sprawiają, iż jest on trwale niezdolny do podjęcia pracy i brak jest rokowań, aby stan ten mógł ulec poprawie — wyjaśniał sędzia Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W piątek prokurator Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie złożył zażalenie na postanowienie sądu. – Prokurator zaskarżonemu postanowieniu zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia, poprzez uznanie, że skazany jest osobą trwale niezdolną do wykonywania kary ograniczenia wolności, co skutkowało umorzeniem postępowania wykonawczego – przekazał w komunikacie prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. – Prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Kościerzynie do ponownego rozpoznania – dodał.

Bonkowski był senatorem PiS od 2015 r. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. nie uzyskał reelekcji, ubiegając się o mandat z własnego komitetu wyborczego. Wcześniej został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości.

Były senator Waldemar Bonkowski na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Były senator PiS wraca na wolność. Wcześniej był poszukiwany listem gończym