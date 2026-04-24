Były senator PiS z Pomorza, Waldemar Bonkowski (zgodził się na publikację wizerunku i danych osobowych – red.) został prawomocnie skazany za znęcanie się nad psem. W marcu 2021 r. policja otrzymała nagranie, na którym Bonkowski przywiązuje psa do haka holowniczego swojego auta. Zwierzę początkowo biegło za samochodem, ale ostatecznie upadło i było ciągnięte po asfalcie. Zdarzenie zarejestrowała kamera samochodu jadącego za pojazdem. Pies nie przeżył.

Bonkowski twierdził, że zwierzę wydostało się z ogrodzonego podwórza, a on rzeczywiście przywiązał je do samochodu, chcąc sprowadzić psa do domu. Twierdził jednak, że nie było mowy o ciągnięciu go po asfalcie. – Pies biegł, krokiem sobie szedł – mówił wówczas Bonkowski.

W kwietniu 2024 r. były senator usłyszał wyrok – trzy miesiące kary bezwzględnego więzienia i rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Nie stawił się jednak do odbycia kary więzienia. Przez trzy miesiące był poszukiwany przez policję – wydano za nim list gończy. W lipcu 2024 r. został zatrzymany. W więzieniu spędził połowę zasądzonego czasu. Resztę kary odbył w domu w ramach dozoru elektronicznego. Po wyjściu na wolność miał wykonywać prace społeczne, wnioskował jednak o zmianę na karę finansową, na co nie zgodził się jednak sąd.

Dlaczego sąd umorzył postępowanie wykonawcze?

13 kwietnia 2026 r. Sąd Rejonowy w Kościerzynie zdecydował o umorzeniu postępowania wykonawczego wobec polityka. Podstawą była opinia sądowo-lekarska odnośnie aktualnego stanu zdrowia skazanego. — Biegli stwierdzili, że skazany cierpi na szereg chorób, które sprawiają, iż jest on trwale niezdolny do podjęcia pracy i brak jest rokowań, aby stan ten mógł ulec poprawie — wyjaśniał sędzia Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku.

W piątek prokurator Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie złożył zażalenie na postanowienie sądu. – Prokurator zaskarżonemu postanowieniu zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia, poprzez uznanie, że skazany jest osobą trwale niezdolną do wykonywania kary ograniczenia wolności, co skutkowało umorzeniem postępowania wykonawczego – przekazał w komunikacie prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. – Prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Kościerzynie do ponownego rozpoznania – dodał.

Bonkowski był senatorem PiS od 2015 r. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. nie uzyskał reelekcji, ubiegając się o mandat z własnego komitetu wyborczego. Wcześniej został wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości.