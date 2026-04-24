Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc.

Reklama Reklama

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 949,8 tys. wobec 954,9 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 99,6 tys. wobec 101,0 tys. poprzednio.

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc. wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej

Pod koniec marca główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka napisał w komentarzu, że „rynek pracy zaczyna odczuwać skutki geopolitycznych zawirowań i szybkiego procesu dostosowawczego polskiej gospodarki”. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym wyniosła 6,1 proc., podczas gdy w styczniu było to 6 proc.

„To bezpośrednie odzwierciedlenie optymalizacji kosztów stałych, która przetacza się przez gospodarkę” – napisał Zielonka. „Lutowe dane z rynku pracy wysyłają sygnały, których nie powinniśmy bagatelizować. Mimo że ankietowe dane Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, tj. dane nieadministracyjne, nie dają sygnałów aż takiego pogorszenia, to rynek pracy zaczyna odczuwać skutki geopolitycznych zawirowań i szybkiego procesu dostosowawczego polskiej gospodarki” – podkreślił.

Bezrobocie w województwach Foto: PAP/Biznes

„Zarządy firm blokują budżety rekrutacyjne i wygaszają najmniej produktywne wakaty. Biznes tam, gdzie może, zaczyna automatyzować procesy produkcyjne i jednocześnie próbuje spełniać oczekiwania płacowe bez pokrycia w rosnącej rentowności” – napisał ekspert Lewiatana.

Od 1 czerwca 2026 r. wzrośnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Osoby tracące pracę od 1 czerwca 2026 r. będą mogły liczyć na wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Wzrost świadczeń obejmie wszystkich, którzy spełnią określone warunki.

Nowe stawki to efekt corocznej waloryzacji, która uwzględnia inflację.