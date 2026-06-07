Z publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że dłużej niż w Polsce pracuje się na Litwie (38,6 godz.), Bułgarii (38,6 godz.), Rumunii (38,4 godz.) i Łotwie (38,3 godz.). Średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii (29,7 godz.), Danii (32,4 godz.), Belgii (32,6 godz.), Austrii (33,0 godz.) i Niemczech (33,4 godz.).

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polacy pracaInstytut zwrócił uwagę, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pracują w ciągu tygodnia dłużej niż pracownicy. W Polsce w 2025 r. osoby fizyczne prowadzące działalność i niezatrudniające pracowników przepracowały średnio 41,4 godz. w tygodniu, a prowadzący działalność i zatrudniający pracowników – 43,7 godz.

W przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników średnia unijna wynosi 38,4 godz. Najkrócej pracują samozatrudnieni z Niemiec (33,1 godz.), Estonii (33,2 godz.), Cypru (33,2 godz.) i Luksemburga (33,5 godz.), natomiast najdłużej z Grecji (44,1 godz.). PIE podkreślił jednak, że jeszcze więcej czasu poświęcają pracy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników – średnio 44,7 godz. tygodniowo w UE. W tej grupie najmniej pracują przedsiębiorcy z Łotwy (37,4 godz.) i Estonii (37,9 godz.), a najwięcej – z Francji (48,4 godz.), Belgii (48,2 godz.) i Grecji (47,3 godz.).

Polacy pracują dłużej niż większość Europejczyków, ale nie są najbardziej produktywni

W Polsce 6,2 proc. pracowników pracuje w niepełnym wymiarze czasu, co stanowi jeden z niższych wyników w UE – w całej Unii odsetek ten wynosi średnio 17,7 proc. Najwięcej osób zatrudnionych na część etatu jest w Holandii (42,7 proc.), Austrii (30,1 proc.) i Niemczech (29,4 proc.), a najmniej w Bułgarii (1,7 proc.).

Dłuższy tygodniowy czas pracy nie musi przekładać się na wyższą produktywność. „W UE najwyższą produktywność osiągają m.in. Luksemburg, Belgia, Dania, Holandia i Francja, czyli państwa, w których czas pracy pracowników należy do najkrótszych. Wydłużony czas pracy może się wiązać z nadmiernym obciążeniem obowiązkami, co z kolei sprzyja spadkowi produktywności” – wskazał PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.