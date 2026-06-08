Z tego artykułu dowiesz się: W jakiej skali pracownicy wykorzystują już narzędzia GenAI i które działy firm najmocniej odczuwają jej wpływ.

Jak technologia zmienia zadania pracowników i dlaczego zarządzanie AI staje się jedną z kluczowych umiejętności przyszłości.

Dlaczego polscy pracodawcy coraz częściej wybierają wdrożenie AI zamiast zatrudniania nowych osób.

Jakie są prognozy menedżerów dotyczące wielkości zespołów w wyniku postępującej automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji.

Już trzech na czterech pracowników liniowych (frontline employees) na świecie codziennie lub kilka razy w tygodniu korzysta z pomocy AI, w tym zwłaszcza agentów AI. To prawie o połowę więcej niż w ubiegłym roku – dowodzi najnowszy raport firmy doradczej BCG. Podsumowuje on wyniki tegorocznej edycji globalnego badania „AI at Work”, które objęło ponad 11,7 tys. pracowników pierwszej linii i menedżerów dużych firm na świecie (niestety, bez Polski) i potwierdza, że generatywna sztuczna inteligencja nie tylko jest już zintegrowana z ich pracą, ale przynosi też wymierne korzyści swoim użytkownikom. W tym podkreślane przez ponad dwie trzecie z nich większe zadowolenie z pracy.

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Na czele grupy regularnych użytkowników narzędzi GenAI są pracownicy IT (88 proc.), marketingu (85 proc.) i finansów (85 proc.), ale wspiera się nimi także 61 proc. pracowników działów operacyjnych i produkcyjnych. Łącznie ponad dwie trzecie osób regularnie korzystających z AI twierdzi, że przejęła ona prostsze zadania, pozostawiając im te bardziej złożone.

Zaoszczędzony dzień pracy dzięki AI

Wprawdzie ponad połowa osób, które praktycznie na co dzień korzystają z GenAI, ocenia, że więcej czasu zajmuje im teraz sprawdzanie i korygowanie zrealizowanych przez nią zadań, ale i tak 42 proc. twierdzi, że wsparcie AI pozwala im zaoszczędzić co najmniej 8 godzin tygodniowo. Rekordzistami są tu pracownicy marketingu (60 proc. z nich dzięki narzędziom AI zyskuje 8 godzin w tygodniu na inne zadania) oraz IT – 53 proc., ale tę pozytywną rolę sztucznej inteligencji podkreśla też połowa pracujących w działach HR.

Jednocześnie dwie trzecie użytkowników GenAI przyznaje, że nie dostaje od przełożonych wskazówek dotyczących tego, co zrobić z zaoszczędzonym czasem. Co więcej, tego czasu będzie przybywać, bo aż 61 proc. badanych przewiduje, że w ciągu trzech najbliższych lat autonomiczni agenci AI będą mogli wykonywać co najmniej połowę ich obecnej pracy.

Ta jednak będzie się zmieniać, co już dostrzega prawie połowa pracowników – wskazuje, że teraz bardziej niż wykonywaniem pracy zajmują się zarządzaniem i kierowaniem sztuczną inteligencją. Wpływa to na dostrzeganą już przez 72 proc. badanych zmianę oczekiwań dotyczących umiejętności.

Rosnący nacisk pracodawców na kompetencje dopasowane do ich potrzeb, a także na wykorzystanie AI widać także w najnowszym badaniu rynku pracy przeprowadzonym przez firmę SD Worx, które objęło prawie 6 tys. pracodawców i 16,5 tys. pracowników w 16 krajach Europy, w tym w Polsce. Ono również potwierdza szybki wzrost znaczenia AI. Odsetek polskich firm aktywnie inwestujących w sztuczną inteligencję, by wspierać środowisko pracy zwiększył się teraz do 55 proc. z niespełna 36 proc. przed rokiem. (Krajową średnią podwyższają firmy zatrudniające 250–2,5 tys. pracowników – 63,4 proc.).

Odsetek pracodawców aktywnie wdrażających rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji AI byłby jeszcze większy, gdyby nie fakt, że prawie co trzecią firmę ogranicza w tym brak wewnętrznych kompetencji i wiedzy. Niedługo może się to zmienić, gdyż prawie połowa pracodawców inwestuje w szkolenia pracowników, aby rozwijać ich kompetencje w obszarze AI.

Lepiej zatrudnić agenta AI niż człowieka?

Raport SD Worx zwraca uwagę na wykorzystanie AI w działach i działaniach HR, wskazując, że sztuczna inteligencja zaczyna realnie wpływać na strukturę zatrudnienia i sposób organizacji pracy. Badanie potwierdza też, że transformacja biznesu związana z rozwojem AI wpływa na sposób, w jaki firmy postrzegają pracę i swoją kadrę.

W Polsce ponad 54 proc. ankietowanych pracodawców przyznało, że już teraz AI ogranicza zapotrzebowanie na niektóre stanowiska lub zadania. Niemal czterech na dziesięciu (37,4 proc.) nie kryje też, że dla poprawy produktywności są bardziej skłonni wdrażać rozwiązania oparte na AI niż zatrudniać dodatkowych pracowników.

Ireneusz Hołowacz, ekspert w zakresie technologii w SD Worx Poland, uspokaja, że automatyzacja obejmuje przede wszystkim zadania powtarzalne i operacyjne, lecz nie oznacza to prostego zastępowania ludzi technologią.

– W praktyce organizacje przechodzą w kierunku modelu współpracy człowieka i AI, gdzie kluczowe stają się nowe kompetencje, takie jak umiejętność pracy z danymi, nadzór nad algorytmami czy podejmowanie decyzji w oparciu o ich wyniki – wyjaśnia Hołowacz.

Jednak dalsze wdrażanie AI będzie ograniczać popyt na pracowników. Prawie 51 proc. badanych szefów przewiduje, że w najbliższych latach będą funkcjonować przy mniejszym zatrudnieniu w wyniku wdrażania AI.