Usuwanie skutków nocnego ataku na Odessę. Zdjęcia udostępnione przez Serhija Łysaka, szefa miejskiej administracji wojskowej w Odessie
„W nocnym ataku zginęło małżeństwo, oboje w wieku 75 lat” – napisał w serwisie Telegram szef lokalnej administracji wojskowej Serhij Łysak. Poinformował też, że rannych w nocnym ataku na miasto zostało 15 osób, osiem z nich trafiło do szpitala.
Jeden z dronów, których wojska rosyjskie użyły do ataków, uderzył w dwukondygnacyjny dom. „Niestety, dwie osoby zginęły, a jedna została ranna. Z budynku ewakuowano 16 osób” – napisano z kolei na profilu Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).
„W wyniku ataków całkowicie zrujnowane zostały również dwa inne budynki. Ucierpiało tam siedem osób. Sześć osób zostało rannych w wyniku uderzenia w dwupiętrowy dom, w którym wybuchł pożar. Wśród ewakuowanych 20 osób były dzieci” – podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
Ratownicy Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy na miejscu rosyjskiego ataku w Odessie
Usuwanie następstw ataków na Odessę wciąż trwa. W akcji uczestniczy ponad 140 ratowników – poinformowano na profilu DSNS. Na miejsce skierowano także grupę psychologów, którzy udzielili pomocy ponad 50 osobom, w tym dzieciom.
Obecnie, jak podał Łysak, „na miejscu zdarzenia pracują służby miejskie. Czyszczą teren i zamykają okna. Na miejscu pojawił się również sztab operacyjny, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc i konsultacje dotyczące odszkodowań” – napisał.
Odessa, portowe i turystyczne miasto nad Morzem Czarnym, jest częstym celem ataków.
Minionej nocy – podały ukraińskie Siły Powietrzne – Rosjanie zaatakowali Ukrainę dwoma pociskami balistycznymi Iskander-M, a także 107 bezzałogowymi statkami powietrznymi, w tym ok. 70 dronami uderzeniowymi typu Shahed.
Według wstępnych informacji obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 96 dronów na północy, południu i wschodzie kraju.
