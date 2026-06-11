Gazeta przypomina o spekulacjach na temat zmiany stałej bazy samolotu, które pojawiły się na fali sporów z Warszawą po decyzji o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych i zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Odrodzenia Polski.

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Rzeszów-Jasionka, stąd Wołodymyr Zełenski rozpoczynał i kończył podróże

Wołodymyr Zełenski wielokrotnie korzystał dotąd z lotniska w Rzeszowie. „W latach ubiegłych głównym lotniskiem bazowym dla pierwszego samolotu było lotnisko w Rzeszowie (Rzeszów-Jasionka), gdzie zazwyczaj rozpoczynały się i kończyły podróże zagraniczne głowy ukraińskiego państwa i innych delegacji, odbywane tym samolotem” – czytamy.

„Ukraińska Prawda” przypomina, że ostatnio ukraiński prezydent poleciał do Wielkiej Brytanii z Kiszyniowa, chociaż wcześniej regularnie korzystał z lotniska w Rzeszowie. Wywołało to falę spekulacji na temat zmiany stałej bazy samolotu Zełenskiego.

Jak jednak przekonywał rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj, to, że Zełenski podróżował do Wielkiej Brytanii przez Mołdawię „nie ma żadnego podtekstu politycznego”. – Logistyką prezydenta zajmują się jego służby protokolarne. Nie upolityczniajmy kwestii logistycznych. (...) Nie ma tu żadnego kontekstu politycznego i nie ma potrzeby doszukiwania się go – powiedział Tychyj, cytowany przez serwis Ukrinform.

Stosunek do UPA punktem spornym w relacjach Polski i Ukrainy

Stosunek państwa ukraińskiego do UPA pozostaje punktem spornym w relacjach polsko-ukraińskich. Ponad połowa uczestników sondażu SW Research dla rp.pl przyznała, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” ukraińskiej jednostce wojskowej sprawiła, że ich stosunek do Ukrainy i Ukraińców pogorszył się.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, jednym z tematów była propozycja prezydenta Karola Nawrockiego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. „Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie” – poinformował na platformie X rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Spór o rolę UPA

Ukraińska Powstańcza Armia, organizacja zbrojna działająca w latach 1942-1954, podporządkowana frakcji banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, jest odpowiedzialna za przeprowadzenie rzezi wołyńskiej – ludobójczej akcji na terenie przedwojennych polskich Kresów Wschodnich, której celem była zmiana składu etnicznego tych ziem. Śmierć w wyniku działań UPA poniosło nawet ok. 100 tysięcy Polaków.

Część Ukraińców uważa jednak UPA za bohaterów walki o niepodległość Ukrainy.