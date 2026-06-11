Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Gazeta przypomina o spekulacjach na temat zmiany stałej bazy samolotu, które pojawiły się na fali sporów z Warszawą po decyzji o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych i zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Odrodzenia Polski.
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Wołodymyr Zełenski wielokrotnie korzystał dotąd z lotniska w Rzeszowie. „W latach ubiegłych głównym lotniskiem bazowym dla pierwszego samolotu było lotnisko w Rzeszowie (Rzeszów-Jasionka), gdzie zazwyczaj rozpoczynały się i kończyły podróże zagraniczne głowy ukraińskiego państwa i innych delegacji, odbywane tym samolotem” – czytamy.
„Ukraińska Prawda” przypomina, że ostatnio ukraiński prezydent poleciał do Wielkiej Brytanii z Kiszyniowa, chociaż wcześniej regularnie korzystał z lotniska w Rzeszowie. Wywołało to falę spekulacji na temat zmiany stałej bazy samolotu Zełenskiego.
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Jak jednak przekonywał rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj, to, że Zełenski podróżował do Wielkiej Brytanii przez Mołdawię „nie ma żadnego podtekstu politycznego”. – Logistyką prezydenta zajmują się jego służby protokolarne. Nie upolityczniajmy kwestii logistycznych. (...) Nie ma tu żadnego kontekstu politycznego i nie ma potrzeby doszukiwania się go – powiedział Tychyj, cytowany przez serwis Ukrinform.
Stosunek państwa ukraińskiego do UPA pozostaje punktem spornym w relacjach polsko-ukraińskich. Ponad połowa uczestników sondażu SW Research dla rp.pl przyznała, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” ukraińskiej jednostce wojskowej sprawiła, że ich stosunek do Ukrainy i Ukraińców pogorszył się.
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W poniedziałek odbyło się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, jednym z tematów była propozycja prezydenta Karola Nawrockiego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. „Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie” – poinformował na platformie X rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
Ukraińska Powstańcza Armia, organizacja zbrojna działająca w latach 1942-1954, podporządkowana frakcji banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, jest odpowiedzialna za przeprowadzenie rzezi wołyńskiej – ludobójczej akcji na terenie przedwojennych polskich Kresów Wschodnich, której celem była zmiana składu etnicznego tych ziem. Śmierć w wyniku działań UPA poniosło nawet ok. 100 tysięcy Polaków.
Część Ukraińców uważa jednak UPA za bohaterów walki o niepodległość Ukrainy.
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