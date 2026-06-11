Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) poinformował, że warunki przewozu stosowane przez irlandzkiego przewoźnika wymagają, aby przynajmniej jeden rodzic siedział obok dziecka, w tym także dziecka z niepełnosprawnością. Za spełnienie tego wymogu linia pobiera opłatę wynoszącą średnio około 8 funtów za lot, czyli około 40 zł.

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Opłaty za miejsca dla rodzin

Organ nadzorczy zbada, czy jest to niedozwolone postanowienie umowne w świetle prawa konsumenckiego. Z informacji CMA wynika, że Ryanair jest jedyną dużą linią lotniczą operującą z Wielkiej Brytanii, która stosuje taką opłatę.

Ryanair określił dochodzenie jako „bezpodstawne” i zapowiedział, że zamierza „obalić fałszywe twierdzenia CMA” – pisze brytyjski dziennik.

Linia podkreśla, że nie pobiera opłat za miejsca dla dzieci siedzących obok rodzica lub opiekuna. Jednak rodzice i opiekunowie muszą zapłacić za rezerwację miejsca dla siebie.

Zgodnie z zasadami przewoźnika przynajmniej jeden rodzic musi siedzieć obok dziecka w wieku od 2 do 11 lat dzięki tzw. „obowiązkowemu miejscu rodzinnemu” (mandatory family seat). Opłata ta pobierana jest zarówno za lot w jedną stronę, jak i za lot powrotny.

Koszt rezerwacji takiego miejsca wynosi od 4,50 do 13,50 euro (około 4–12 funtów), a najczęściej około 8 funtów za każdy odcinek podróży. CMA ustalił, że praktyka ta jest stosowana na większości tras Ryanaira z Wielkiej Brytanii. Dla wszystkich pozostałych pasażerów rezerwacja miejsca jest opcjonalna.

CMA bada praktyki Ryanaira

Urząd bada, czy sposób działania Ryanaira oznacza, że rodzice są obciążani kosztami spełnienia przez przewoźnika obowiązków związanych z bezpieczeństwem dzieci i osób z niepełnosprawnościami, wynikających z przepisów lotniczych. Celem dochodzenia jest ustalenie, czy praktyka ta jest zgodna z prawem konsumenckim – informuje „The Guardian”.

W szczególności śledztwo dotyczy tego, czy warunki umowy Ryanaira są „nieuczciwe”, czyli czy stawiają klientów w nieuzasadnionie niekorzystnej sytuacji.

Prawo przewiduje test uczciwości, który ocenia, czy postanowienia umowy nie przechylają nadmiernie równowagi praw i obowiązków na korzyść przedsiębiorcy. Nieuczciwe postanowienia nie są prawnie wiążące dla konsumentów, a CMA może podjąć działania mające na celu zakazanie ich stosowania.

Inne linie lotnicze umożliwiają dzieciom siedzenie obok rodzica lub opiekuna bez pobierania dodatkowych opłat za rezerwację miejsca dla dorosłego albo automatycznie przydzielają miejsca obok siebie już na etapie rezerwacji.

Ryanair odpowiada na zarzuty

Ryanair zapewnia, że jego polityka dotycząca miejsc rodzinnych „w pełni spełnia wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje oraz pozwala rodzinom oszczędzać podczas podróży najtańszą linią lotniczą w Wielkiej Brytanii”.

Linia podkreśliła, że „tak jak wszyscy dorośli wybierający konkretne miejsce, również dorośli podróżujący z dziećmi płacą za jedno rezerwowane miejsce, ale mogą bezpłatnie wybrać miejsca obok siebie dla maksymalnie czworga dzieci objętych tą samą rezerwacją”.

– To bezpodstawne dochodzenie CMA jest nieudaną próbą rządu Keira Starmera udawania, że troszczy się o konsumentów, podczas gdy nie zlikwidował podatku APD (Air Passenger Duty), co natychmiast obniżyłoby ceny biletów dla wszystkich pasażerów i pobudziło brytyjskie lotnictwo, turystykę oraz całą gospodarkę – poinformował Ryanair w komunikacie.

Od czasu wejścia w życie rozszerzonych uprawnień, pozwalających nakładać kary finansowe i wymuszać zwroty pieniędzy dla klientów, CMA wszczął już postępowania wobec 15 przedsiębiorstw z różnych sektorów, m.in. sprzedaży biletów, siłowni, wyposażenia domu oraz internetowych opinii.