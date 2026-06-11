Wyniki najnowszego sondażu partyjnego pokazują, że w ciągu ostatniego miesiąca najbardziej wzrosło poparcie dla partii Razem i dla Konfederacji. Na zdjęciu liderzy tych formacji, Adrian Zandberg i Krzysztof Bosak
Uczestników przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 sondażu zapytano, na którą partię polityczną głosowaliby, gdyby wybory parlamentarne w Polsce odbyły się w najbliższą niedzielę.
Najwięcej wskazań uzyskała Koalicja Obywatelska. Chęć głosowania na formację kierowaną przez premiera Donalda Tuska zadeklarowało 34,1 proc. respondentów. W porównaniu z badaniem tego samego ośrodka, przeprowadzonym w dniach 4-6 maja, oznacza to wzrost poparcia dla KO o 0,3 punktu procentowego.
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Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które chciałby głosować niemal co czwarty ankietowany. Partia Jarosława Kaczyńskiego z wynikiem 24,2 proc. odnotowała spadek poparcia o 0,3 pkt. proc. Sondażowe podium zamyka Konfederacja, na którą w wyborach chciałoby głosować którą poparło 12,6 proc. respondentów. W porównaniu z majem, partia, której liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, odnotowała wzrost poparcia o 0,9 pkt. proc.
Gdyby wyniki sondażu miały okazać się rzeczywistością, w Sejmie znaleźliby się jeszcze przedstawiciele dwóch partii, na które chciałoby głosować po 7,5 proc. ankietowanych. Czwarta w badaniu Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna odnotowała spadek poparcia o 0,3 punktu, zaś poparcie dla piątej w sondażu Nowej Lewicy wzrosło w ciągu miesiąca o 0,5 pkt. proc.
Poniżej progu wyborczego, wynoszącego 5 proc., ale powyżej progu umożliwiającego otrzymywanie subwencji (3 proc.) znalazła się w sondażu partia Razem, którą wskazało 3,2 proc. respondentów (wzrost o 1,3 punktu). Kolejne miejsca zajęły partie współtworzące rząd Donalda Tuska: Polskie Stronnictwo Ludowe (2,7 proc., wzrost o 0,8 pkt. proc.) oraz Polska 2050 (1,8 proc., spadek o 1,2 punktu).
Na inne ugrupowania chciałoby głosować 1,4 proc. ankietowanych przez ośrodek Opinia24 (spadek o 0,1 p.p.), co dwudziesty pytany (5 proc., wzrost o 1,3 pkt. proc.) wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Takie wyniki sondażu oznaczają, że spośród formacji obecnie rządzących tylko dwie, Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, wprowadziłyby swoich reprezentantów do Sejmu. W porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca największy wzrost poparcia odnotowały Razem (o 1,3 p.p.) i Konfederacja (0,9 p.p.), zaś najbardziej stopniało poparcie dla Polski 2050 (o 1,2 punktu) oraz dla PiS-u (0,6 p.p.).
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Sondaż został przeprowadzony od 8 do 10 czerwca techniką mieszaną, czyli metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi wśród zdecydowanych wyborców (499 ankietowanych).
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