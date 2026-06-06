„Financial Times” napisał w mijającym tygodniu, powołując się na swoje źródła, że USA rozmawiają z europejskimi sojusznikami na temat rozmieszczenia środków do przenoszenia broni atomowej w kolejnych europejskich państwach NATO. Z publikacji „FT” nie wynikało jednoznacznie, czy chodzi o rozmieszczenie w kolejnych krajach Sojuszu amerykańskich głowic, czy tylko samolotów zdolnych do przenoszenia pocisków wyposażonych w głowice atomowe.

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Andrzej Duda mówił, że rozmawiał ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa o rozmieszczeniu w Polsce głowic atomowych USA

Z informacji „FT” wynika, że zainteresowanie ofertą USA wykazują przede wszystkim państwa flanki wschodniej NATO – w tym kontekście wymieniono Polskę i kraje bałtyckie. Oferta USA ma być sygnałem, że Amerykanie, mimo zapowiedzianej redukcji sił konwencjonalnych w Europie, nadal zamierzają się angażować w zapewnienie bezpieczeństwa krajom Starego Kontynentu i nie zwijają „atomowego parasola” rozpostartego nad Europą.

„FT” zaznacza, że decyzja o rozmieszczeniu amerykańskich środków do przenoszenia broni atomowej w kolejnych państwa Sojuszu jeszcze nie zapadła, a sprawa nie jest przesądzona.

W NATO od czasu zimnej wojny funkcjonuje program o nazwie Nuclear Sharing. W jego ramach amerykańska broń atomowa i środki do jej przenoszenia rozmieszczone są w europejskich krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego (obecnie w programie Nuclear Sharing uczestniczą Niemcy, Holandia, Belgia, Włochy i Turcja, a od 2025 roku ponownie w programie uczestniczy Wielka Brytania).

Państwa uczestniczące w programie Nuclear Sharing Foto: PAP

Celem programu Nuclear Sharing jest umożliwienie państwom NATO nieposiadającym własnej broni atomowej udziału w planowaniu jej użycia, a także zapewnienie tym państwom gwarancji bezpieczeństwa, które daje posiadanie broni atomowej, bez konieczności pozyskania takiej broni przez te państwa. Decyzję o ewentualnym użyciu broni atomowej rozmieszczonej w ramach programu Nuclear Sharing podejmują jednak Stany Zjednoczone.

Spośród państw NATO własną broń atomową – oprócz USA – posiadają jeszcze tylko Wielka Brytania i Francja. Do grona państw posiadających broń atomową należą oprócz tego Rosja, Chiny, RPA, Indie, Pakistan, Korea Północna oraz, prawdopodobnie, Izrael.

Polska zainteresowanie udziałem w programie Nuclear Sharing zasygnalizowała po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą – gotowość Polski do przyjęcia na naszym terytorium amerykańskiej broni atomowej i środków do ich przenoszenia sygnalizował prezydent Andrzej Duda. Były prezydent mówił w 2025 roku, w rozmowie z „FT”, że omawiał kwestię ewentualnego przeniesienia do Polski broni atomowej USA rozmieszczonej w innych państwach Sojuszu z ówczesnym specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji Keithem Kelloggiem.

Rosja w 2023 roku rozmieściła należącą do niej taktyczną broń jądrową na Białorusi, co oznaczało, że po raz pierwszy od rozpadu ZSRR rosyjska broń atomowa opuściła terytorium Rosji. Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko wielokrotnie sugerował, że broń ta mogłaby zostać użyta, gdyby Białoruś padła ofiarą agresji.

Sondaż: 55 proc. mężczyzn w Polsce chce rozmieszczenia w naszym kraju amerykańskiej broni atomowej

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Polska powinna się starać o rozmieszczenie na terytorium naszego kraju amerykańskiej broni atomowej w ramach programu Nuclear Sharing.

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 44,6 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 26,2 proc. respondentów.

29,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Starania o umieszczenie broni atomowej w Polsce popiera ponad połowa mężczyzn (55 proc.) i częściej niż co trzecia kobieta (35 proc.). Takie zdanie podziela ponad co drugi badany z wykształceniem zasadniczym zawodowym (55 proc.) i prawie tyle samo respondentów, których dochód przekracza 7000 zł netto (54 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania odpowiedź taka jest najbardziej popularna wśród respondentów z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (57 proc.) – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.