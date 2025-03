Prezydent Duda sygnalizował już gotowość Polski do udziału w programie Nuclear Sharing administracji Joe Bidena, ale jak dotąd Amerykanie nie zdecydowali się na przeniesienie głowic atomowych do Polski, co Rosja z pewnością uznałaby za poważną eskalację. Duda przypomina jednak, że w 2023 roku Rosja „nie wahała się przenieść broni atomowej na Białoruś”. - Nie pytali nikogo o zgodę - mówi.



Nuclear Sharing to program NATO, który umożliwia udostępnienie broni jądrowej państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni atomowej. Program działa od lat 50. XX wieku i jest element polityki odstraszania nuklearnego realizowanej przez NATO. Obecnie w programie Nuclear Sharing uczestniczą Belgia, Niemcy, Włochy, Holandia i Turcja. Broń atomowa rozmieszczona w krajach, które jej nie posiadają, pozostaje pod kontrolą USA.



