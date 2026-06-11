Wspólne dochodzenie przeprowadzone przez norweską stację NRK, szwedzką SVT, duńską DR oraz estoński portal Delfi opiera się na analizie zdjęć satelitarnych wykonanych przez firmę Planet Labs.

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Dziennikarze ustalili, że zimą 2025–2026 Rosja prowadziła intensywną rozbudowę infrastruktury wojskowej wzdłuż całej zachodniej granicy, w tym na odcinkach sąsiadujących z Finlandią i Norwegią.

Szczególnie duże inwestycje realizowane są w rejonie Pieczengi w obwodzie murmańskim, przy granicy z Norwegią. Powstaje tam nowy kompleks koszarowy.

Nowe koszary Rosji przy granicy z Norwegią. Miejsce dla 17 tys. osób

Marko Eklund, były oficer fińskiego wywiadu monitorujący aktywność wojskową w regionach przygranicznych, ocenił, że nowy kompleks może pomieścić nawet 17 tys. osób. To dwa lub trzy razy więcej niż wcześniej.

Według Eklunda zdjęcia satelitarne z wiosny 2026 roku wskazują, że Rosja buduje nie tylko obiekty wojskowe, ale także mieszkania przeznaczone dla zawodowych żołnierzy i ich rodzin.

– Rosja tworzy warunki do stałego zwiększenia obecności wojskowej w regionie – wynika z oceny ekspertów analizujących inwestycje.

Finlandia alarmuje: Rosja może zwiększyć siły do 80 tys. żołnierzy

Równolegle rozbudowa trwa również przy granicy fińskiej. W ostatnich miesiącach pojawiły się tam nowe koszary, magazyny oraz setki pojazdów i elementów wyposażenia wojskowego.

Dowódca fińskiej armii generał Pasi Välimäki ocenił, że Rosja będzie zdolna do rozmieszczenia nawet 80 tys. żołnierzy w pobliżu granicy z Finlandią. Dotychczas liczba ta wynosiła około 20 tys.

Dla porównania fińskie siły zbrojne liczą około 24 tys. żołnierzy w czasie pokoju. W przypadku mobilizacji Helsinki mogą jednak zwiększyć liczebność armii do około 280 tys. żołnierzy.

Od Arktyki po Kaliningrad. Rosja wzmacnia cały zachodni kierunek

Zdaniem Marko Eklunda koncentracja sił nie ogranicza się do pojedynczych regionów. – Rosja gromadzi wojska wzdłuż całej granicy – od wybrzeża arktycznego aż po obwód kaliningradzki – ocenił były oficer wywiadu.

Dziennikarze NRK przeanalizowali również dane satelitarne NASA dotyczące natężenia światła w porze nocnej. Z analizy wynika, że w ciągu ostatniego roku 16 z 19 lokalizacji wskazanych przez Eklunda stało się wyraźnie jaśniejszych, co może świadczyć o rozbudowie infrastruktury i zwiększonej aktywności.

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Szwedzki wywiad: Kreml przygotowuje się do możliwej konfrontacji z NATO

Według szwedzkiego wywiadu wojskowego rosyjskie siły zbrojne liczą obecnie około 1,5 mln żołnierzy. Szef wywiadu wojskowego Szwecji Thomas Nilsson podkreślił, że Rosja udowodniła już zdolność do szybkiego przerzucania wojsk i sprzętu na bardzo duże odległości.

Jego zdaniem działania Moskwy wskazują, że Kreml przygotowuje się na możliwość przyszłej konfrontacji z NATO.

Generał Brian Nissen, dowódca NATO odpowiedzialny za państwa bałtyckie i Polskę, ocenił, że bezpośrednie zagrożenie konfliktem z Sojuszem pozostaje obecnie ograniczone ze względu na zaangażowanie Rosji w wojnę przeciwko Ukrainie. Jednocześnie ostrzegł, że sytuacja może ulec szybkiej zmianie w przypadku zawarcia zawieszenia broni lub zakończenia działań wojennych na Ukrainie. Wówczas część sił i zasobów zaangażowanych obecnie na froncie mogłaby zostać skierowana na inne kierunki strategiczne, w tym w pobliże granic państw NATO.