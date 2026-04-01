Ze słów Trumpa wynika też, że zawarcie przez Teheran porozumienia z USA nie musi być warunkiem zakończenia przez Stany Zjednoczone działań militarnych przeciw Iranowi.

- Wycofamy się wkrótce – stwierdził Trump dodając, że może to nastąpić „w ciągu dwóch tygodni, może dwóch tygodni, może trzech”. A pytany czy udane rozmowy dyplomatyczne są warunkiem wstępnym do tego, by USA zakończyły operację pod kryptonimem Epicka furia, Trump odpowiedział, że nie.

- Iran nie musi zawrzeć porozumienia, nie. Nie, oni nie muszą zawrzeć ze mną porozumienia – powiedział.

Więcej informacji wkrótce