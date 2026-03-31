Według informacji dziennika Trump powiedział swoim sojusznikom, że zamierza zakończyć działania militarne USA przeciw Iranowi nawet w sytuacji, w której Cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta. Iran rozpoczął blokadę Cieśniny Ormuz w odwecie za izraelsko-amerykański atak rozpoczęty 28 lutego.

Donald Trump będzie próbował odblokować Cieśninę Ormuz metodami dyplomatycznymi?

Taka decyzja oznaczałaby, że jeden z warunków stawianych przez USA Iranowi w 15-punktowym planie pokojowym – zapewnienie swobodnej żeglugi w Cieśninie Ormuz – nie zostałby spełniony. Otwarcie Cieśniny, jako warunek „dobrego porozumienia” z Iranem wskazuje m.in. Arabia Saudyjska.

Nowe trasy tankowców przez Cieśninę Ormuz Foto: PAP

W ostatnich dniach – jak wynika z informacji „Wall Street Journal” - Trump i jego doradcy doszli do wniosku, że operacja mająca na celu odblokowanie strategicznej Cieśniny oznaczałaby, iż wojna z Iranem wydłużyłaby się poza czas pierwotnie zakładany na tę operację (do sześciu tygodni). Trump miał zdecydować, że USA powinny osiągnąć swoje główne cele: sparaliżować irańską marynarkę wojenną i zredukować zapasy rakiet, po czym wygasić działania wojenne i – już za pomocą środków dyplomatycznych – naciskać na Iran w sprawie zapewnienia swobodnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Gdyby to się nie powiodło USA miałyby zacząć naciskać na sojuszników w Europie i na Bliskim Wschodzie, aby przejęli inicjatywę w sprawie otwarcia Cieśniny – czytamy w „Wall Street Journal”.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt pytana 30 marca o to, czy Trump może zakończyć wojnę w sytuacji, w której Cieśnina Ormuz będzie częściowo zamknięta odparła, że główne cele USA w działaniach przeciw Iranowi to zniszczenie irańskiej marynarki wojennej i zasobów pocisków balistycznych oraz uderzenie w kompleks przemysłowo-obronny i uniemożliwienie Iranowi wejścia w posiadanie broni atomowej. - Pełne otwarcie Cieśniny jest czymś, na rzecz czego administracja działa, ale rdzenne cele operacji zostały jasno zdefiniowane dla Amerykanów przez głównodowodzącego – podkreśliła.

Zablokowanie Cieśniny Ormuz doprowadziło do skokowego wzrostu cen ropy i wzrostu cen paliw na stacjach

W normalnych warunkach przez Cieśninę Ormuz przepływa ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego tą drogą. Blokada Cieśniny Ormuz doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy, która – od początku wojny – podrożała o ok. 50 proc. i obecnie cena za baryłkę ropy Brent utrzymuje się na poziomie powyżej 100 dolarów. Wzrost cen ropy przełożył się na wzrost cen paliwa – w związku z tym np. w Polsce 27 lutego parlament przyjął w ekspresowym tempie tzw. pakiet CPN obniżając akcyzę i VAT na paliwo, a także wprowadzając mechanizm ustalania ceny maksymalnej benzyny. Informacje „Wall Street Journal” wskazują na to, że nawet zakończenie wojny nie musi poprawić sytuacji na rynku jeśli chodzi o podaż ropy.

Iran podkreśla, że Cieśnina Ormuz jest otwarta dla państw, które Teheran uważa za przyjazne. Jednocześnie jednak irański parlament proceduje ustawę, która wprowadzi mechanizm umożliwiający pobieranie opłat za tranzyt przez Cieśninę. Dla statków związanych z USA, Izraelem i ich sojusznikami wody Cieśniny – jak podkreśla Iran – pozostają zamknięte.

Wcześniej Iran groził, że poprzez zamknięcie Cieśniny Ormuz jest w stanie doprowadzić do wzrostu cen ropy nawet do poziomu 200 dolarów za baryłkę.

