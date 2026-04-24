Jak tłumaczył generał, obrona cywilna kraju jest tak samo ważna jak siły zbrojne. „ Bez tej struktury, zadań i określonej funkcji, jaką ta obrona spełnia, nie można mówić, że system obronny państwa działa – powiedział.

Dodał, że w obecnych czasach przed obroną cywilną są kluczowe zadania, m.in. kształtowanie świadomości obywateli. – Trzeba się zastanowić, czy to, co jest zapisane w ustawie, zda egzamin, czy podoła tak ważnemu zadaniu, jak kształtowanie świadomości społeczeństwa i ochrona – stwierdził. – W naszym położeniu, na styku z Rosją, z potencjalnym zagrożeniem, celem jest pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Nie ma innej alternatywy – to jest cel polityczny. Siły zbrojne, potencjał obrony państwa, w tym także obrona cywilna, służą właśnie temu celowi politycznemu – dodał.

Jego zdaniem trzeba powołać ministerstwo sytuacji nadzwyczajnych, które zbierze wszystkie zadania obrony cywilnej. Obecnie są one rozrzucone po różnych ministerstwach i instytucjach. – Trzeba zmienić podejście. Teraz te zadania są traktowane jako dodatkowe, a one przecież są fundamentalne – powiedział.

Wojewodowie: System ochrony ludności jest spójny

Z kolei Marek Wójcik, wojewoda śląski, przypomniał, że działać musi cały system. – Dziś tworzymy i doposażamy podmioty ochrony ludności i to na nie w przyszłości przejdzie ciężar ochrony ludności w sytuacji kryzysowej, w sytuacji wojny – powiedział. – Wspieramy je w przygotowaniu na różne sytuacje, od powodzi do np. długotrwałego braku prądu – dodał

Podkreślił znaczenie Rządowego Programu Ochrony Ludności Cywilnej. – Za jego pośrednictwem wspieramy podmioty, by dysponowały odpowiednim sprzętem zarówno na czas pokoju, jak i na czas wojny. Na program przekazano ponad 5 mld zł – przypomniał.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar ocenił system ochrony ludności jako „co do zasady spójny”. – Silna armia, rozwój firm sektora obronnego, jasne określenie naszej przynależności do cywilizacji Zachodu oraz świadome społeczeństwo – to jego kluczowe elementy – przypomniał. – Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące ochrony ludności, ogromnym potencjałem ustawy jest podejście regionalne – dodał.

Stwierdził też, że dla wojewody, wójta czy burmistrza prawdziwym testem skuteczności jest kwestia bezpieczeństwa. – Obecna ustawa uzupełnia bardzo ważną lukę i w mojej opinii jasno jest wskazane, kto ma jakie zadania, obowiązki i kto za co odpowiada – powiedział. – Jego zdaniem bezpieczeństwo składa się z trzech elementów: silnej armii, sojuszów międzynarodowych oraz silnego i świadomego społeczeństwa. – Odporność społeczną należy budować oddolnie – stwierdził.

