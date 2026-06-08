Na drugim miejscu znalazł się sojusz Silna Armenia z wynikiem 23,29 proc., a trzecie miejsce zajął Blok Armenia, zdobywając 9,94 proc. poparcia. Mandaty w parlamencie uzyska również partia Kwitnąca Armenia, na którą zagłosowało 4 proc. wyborców.

Reklama Reklama

Wynik osiągnięty przez ugrupowanie Paszyniana daje mu możliwość utworzenia samodzielnego rządu. Obecny premier stoi na czele gabinetu od 2018 r. i po kolejnej kadencji stanie się najdłużej urzędującym szefem rządu w historii Armenii. Choć ugrupowanie Paszyniana będzie miało mniej mandatów niż w poprzednim parlamencie, gdzie dysponowało 71 miejscami, wynik nadal stanowi wyraźne potwierdzenie poparcia dla jego polityki stopniowego uniezależniania Armenii od Rosji.

Jak informuje „Financial Times”, w ostatnich latach Armenia ograniczyła swoją rolę w kierowanym przez Rosję regionalnym sojuszu wojskowym, zmniejszyła obecność rosyjskich służb bezpieczeństwa na swoich granicach oraz zacieśniła relacje z państwami Zachodu. Symbolem tego kursu było m.in. goszczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Zmiana ta doprowadziła do wyraźnego ochłodzenia relacji między Erywaniem a Moskwą. Prezydent Rosji Władimir Putin sugerował, że Armenia będzie musiała zdecydować, czy chce pozostać członkiem kierowanej przez Rosję regionalnej unii celnej, czy też kontynuować proces integracji z Unią Europejską.

Paszynian, starający się zachować ostrożną równowagę i uniknąć otwartego konfliktu z Moskwą, szybko odniósł się do tych słów. W dniu wyborów stwierdził, że kwestia ta nie ma obecnie dla Armenii praktycznego znaczenia.

Mimo to Rosja wywierała presję na Armenię przed głosowaniem. Powołując się na względy zdrowotne i bezpieczeństwa, Moskwa ograniczyła import wielu ormiańskich produktów – od kwiatów po owoce. Był to jeden z najbardziej widocznych przykładów wykorzystania przez Rosję swojej pozycji wobec śródlądowego kraju liczącego około 3 mln mieszkańców.

Więcej informacji wkrótce.