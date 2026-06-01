Wypowiedź Paszyniana pojawiła się w czasie narastających napięć między oboma państwami. Rosja coraz ostrzej reaguje na zacieśnianie współpracy Armenii z Brukselą, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, które odbędą się 7 czerwca.

Paszynian: Relacje z Rosją się zmieniają

W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu premier Armenii stwierdził, że stosunki z Rosją przechodzą proces transformacji. Wyraził jednak przekonanie, że oba kraje są w stanie wypracować nowy model współpracy.

Paszynian zaznaczył również, że nie ma obecnie podstaw do organizowania referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Według niego taki krok miałby sens dopiero wtedy, gdyby Armenia oficjalnie złożyła wniosek o członkostwo lub znalazła się na etapie uzyskiwania statusu kraju kandydującego.

Putin w ostatnich dniach krytykował proeuropejski kurs Armenii. Ostrzegał, że jednoczesne członkostwo w Unii Europejskiej i kierowanej przez Moskwę Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej nie jest możliwe. Wzywał także do jak najszybszego przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

Rosyjskie sankcje. Moskwa uderza w armeński eksport

Tego samego dnia, gdy Paszynian odniósł się do słów Putina, rosyjskie służby nadzoru rolnego poinformowały o zakazie importu produktów rybnych z Armenii. Decyzja może mocno uderzyć w tamtejszy sektor akwakultury, ponieważ znacząca część produkcji trafia właśnie na rynek rosyjski.

Wcześniej na rosyjskiej czarnej liście znalazły się dwa rodzaje koniaków i woda mineralna.

Wcześniej Moskwa odwołała swojego ambasadora w Armenii na konsultacje. Według obserwatorów jest to kolejny sygnał niezadowolenia Kremla z rosnącej współpracy Erywania z Unią Europejską.

Mimo napięć Armenia formalnie pozostaje członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i utrzymuje sojusznicze relacje z Rosją. Stosunki między państwami zaczęły się jednak pogarszać po ofensywie Azerbejdżanu w 2023 roku. Władze Armenii zarzucały wówczas Moskwie oraz rosyjskim siłom pokojowym brak skutecznej reakcji.

Unia Europejska oskarża Rosję o wywieranie presji

Przedstawiciele Unii Europejskiej oskarżyli Rosję o próby osłabienia armeńskiej gospodarki i wpływania na wynik nadchodzących wyborów parlamentarnych.

W ostatnich miesiącach Erywań wyraźnie zacieśnia kontakty z Zachodem. W ubiegłym miesiącu Armenia po raz pierwszy była gospodarzem szczytu Unii Europejskiej. W wydarzeniu uczestniczył między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Spotkanie odbiło się szerokim echem również z powodów symbolicznych. Media zwróciły uwagę na nieformalną atmosferę części wydarzeń, podczas których Paszynian wystąpił przy perkusji, a prezydent Francji Emmanuel Macron zaśpiewał przed uczestnikami szczytu.