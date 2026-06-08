Wybory w Krakowie muzą się odbyć ze względu na odwołanie w referendum dotychczasowego włodarza miasta, Aleksandra Miszalskiego.

Reklama Reklama

Do grona kandydatów na to stanowisko w poniedziałek oficjalnie dołączyła posłanka Nowej Lewicy, Daria Gosek-Popiołek.

Urodzona w 1985 roku Gosek-Popiołek jest od lat aktywna w życiu publicznym Krakowa i Małopolski. W swojej działalności parlamentarnej koncentruje się m.in. na polityce społecznej, prawach pracowniczych, mieszkalnictwie oraz sprawach samorządowych. Wcześniej była związana z partią Razem, a obecnie współtworzy środowisko polityczne współpracujące z Nową Lewicą.

W latach 2016-2024 była członkinią partii Razem, wystąpiła z niej w 2024 roku, pozostając w Klubie Parlamentarnym Lewicy.

Jej kandydatura była wskazywana jako główna i ostatecznie wybrana przez środowisko Lewicy do walki o urząd prezydenta stolicy Małopolski.

Kandydaci na prezydenta Krakowa. Na liście przybywa nazwisk

26 maja swoją kandydatkę w wyborach na prezydenta Krakowa zgłosiła partia Razem, wskazując Aleksandrę Owcę. Wkrótce do grona kandydatów dołączył Marian Banaś, były prezes NIK i były minister finansów - zgłosił się sam. Swój udział zapowiedziała także Konfederacja – jej kandydatem ma być Bartosz Bocheńczak, były szef sztabu Sławomira Mentzena.

Czytaj więcej Polityka Kto następcą Aleksandra Miszalskiego w Krakowie? Były prezydent wymienia nazwiska – Jedna czwarta mieszkańców poszła na referendum dlatego, że nie lubi Platformy Obywatelskiej – powiedział w poniedziałek w RMF FM były prezydent K...

Prawo i Sprawiedliwość wskazało Michała Drewnickiego, obecnego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun także ogłosił nazwisko kandydata swojej formacji w wyborach na prezydenta Krakowa. O władze w stolicy Małopolski powalczy przedsiębiorca Michał Klimek.

Wciąż nie znamy nazwiska kandydata Koalicji Obywatelskiej, a być może wspólnego kandydata KO i PSL. Ostatnio w mediach pojawisły się spekulacje, że może być nim rajdowiec i biznesmen Rafał Sonik.