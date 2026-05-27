Aleksander Miszalski został odwołany w niedzielnym referendum z urzędu prezydenta miasta Krakowa. Za odwołaniem go zagłosowało 171 581 mieszkańców. Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory, które odbędą się w ciągu 90 dni.

– Zawsze jest tak, że głosują ci, którzy są przeciwko. Liczyłem na to, że referendum będzie nieważne. Największym błędem Miszalskiego było jego otoczenie. Przegrał, bo musiał się zmierzyć z falą hejtu – powiedział w poniedziałek w RMF24 prof. Jacek Majchrowski. Były prezydent Krakowa podkreślił, że nie zamierza startować w wyborach na prezydenta miasta. – Przemyślałem i postanowiłem nie kandydować w ostatnich wyborach, wycofać się już z życia publicznego. Mam swoje lata. Trzeba trochę odpocząć – mówił.

Jacek Majchrowski: widzę dwie osoby, które są dobre i przygotowane do rządzenia Krakowem

Pytany o następcę Miszalskiego, odrzekł, że widzi „dwie osoby, które są dobre i przygotowane do rządzenia Krakowem, ale nie chcą kandydować”. – To Małgorzata Wassermann i Monika Piątkowska – stwierdził Majchrowski. Wassermann to posłanka PiS, która startowała w wyborach na prezydenta Krakowa w 2018 roku, przegrywając w II turze z Majchrowskim. Z kolei Monika Piątkowska jest senatorką KO, która wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie po tym jak Bogdan Klich został wyznaczony na kierownika placówki dyplomatycznej w USA.

Jacek Majchrowski ocenił, że jego następca został odwołany, bo „musiał się zmierzyć z falą hejtu”. – Przegrał dlatego, że miał zrobioną taką całą falę hejtu, płaconą przez swojego kontrkandydata. Zeszło się kilka elementów. To była cała koncepcja dotycząca odwołania i prezydenta, i rady – powiedział.

Referendum nad odwołaniem Aleksandra Miszalskiego

Referendum było inicjatywą grupy obywateli, której twarzą stał się przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman. Do akcji referendalnej przyłączyli się politycy opozycji, a także środowisko radnego, byłego posła PO Łukasza Gibały – głównego rywala Miszalskiego w wyborach w 2024 r.

Prezydenci Krakowa Foto: Infografika PAP

Zgodnie z protokołami wyników, wywieszonymi w poniedziałek rano przez Miejską Komisję ds. Referendum w budynku urzędu miasta, w głosowaniu uczestniczyło 176 228 mieszkańców Krakowa. Aby referendum w sprawie odwołania prezydenta było wiążące, do urn musiało pójść co najmniej 158 555 mieszkańców. Procentowo frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc.

W wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. startowali m.in. Aleksander Miszalski (KO), Łukasz Kmita (PiS), Łukasz Gibała (komitet wyborczy Kraków dla Mieszkańców), Konrad Berkowicz (Konfederacja), Andrzej Kulig (komitet Ku Przyszłości).

Swój start w wyborach, które czekają nas po odwołaniu Miszalskiego, zadeklarowali już Aleksandra Owca (Razem), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja) i Marian Banaś (bezpartyjny).