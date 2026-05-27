To trzej młodzi Polacy mają stać za wywołaniem fałszywych alarmów w Warszawie, m.in. wobec Telewizji Republika. Jeden z nich to cyberrecydywista – już wcześniej w ten sam sposób „testował służby”. Mężczyźni nie mają jednak żadnego związku ze zgłoszeniem pożaru w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Przynajmniej nic na to obecnie nie wskazuje – ustaliła „Rzeczpospolita” w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Reklama Reklama

Kim są zatrzymani w sprawie fałszywych alarmów w Warszawie?

O zatrzymaniach poinformował w środę rano w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak wyjaśnił, wobec jednego z podejrzanych zastosowano trzymiesięczny areszt. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, to właśnie młody mężczyzna, który już wcześniej działał w zorganizowanej grupie przestępczej hakerów. Fałszywymi alarmami od lat paraliżowali pracę urzędów i instytucji. Grupa została rozbita w listopadzie ubiegłego roku – od grudnia 2025 r. śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. To dlatego przejęła ona we wtorek śledztwo z Gdańska dotyczące fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego.

W południe prokuratura poinformowała, że również w przypadku drugiego z zatrzymanych zastosowano trzymiesięczny areszt. Służby nie chcą poinformować, kim jest trzeci z zatrzymanych mężczyzn – nie ma bowiem związku ze śledztwem praskiej prokuratury.

Według naszych ustaleń grupa, która jest związana także z majowymi incydentami (którymi dokładnie – prokurata nie zdradza) umawiała się w tzw. darknecie – używała do kontaktów szyfrowanych popularnych komunikatorów i VPN, który zapewnia prywatność w sieci.

W ramach wielowątkowego śledztwa, jakie od grudnia ub.r. prowadzi wspólnie z CBZC praska prokuratura, badany jest wątek wpływu obcych służb oraz ewentualnego inspirowania działań podejrzanych przez te służby. Motywy? Praska prokuratura odmawia odpowiedzi na to pytanie, zasłaniając się dobrem postępowania oraz rozwojowym charakterem śledztwa.

Do zatrzymania wspomnianej grupy, w której działał także aresztowany dziś haker, doszło jesienią ubiegłego roku dzięki wielomiesięcznym czynnościom operacyjnym i analitycznym CBZC.

Dwudziestolatek działał w grupie siedmiu mężczyzn – jest podejrzany o wywoływanie ponad 380 fałszywych alarmów do ponad 1,5 tys. obiektów, w wyniku których ewakuowano niemal 12 tys. osób. Członkowie grupy składali fałszywe zawiadomienia o zagrożeniu, w tym o charakterze terrorystycznym, dokonywali gróźb karalnych, tworzyli fałszywe dowody i posiadali materiały pornograficzne z udziałem małoletnich. W komputerze jednego z podejrzanych znaleziono dziesiątki tysięcy adresów mailowych przygotowanych do wysyłki do różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej: szkół, prezydentów miast, polityków i innych podmiotów. Jak informowało CBZC, „to dopiero początek sprawy, ponieważ zatrzymani mężczyźni typowani są do wywołania kilkunastu tysięcy fałszywych alarmów na instytucje państwowe, urzędy, szpitale i inne podmioty”. Co ciekawe, mężczyzna ten nie został wtedy aresztowany i, jak już dzisiaj wiemy, kontynuował swoją przestępczą działalność.

Marcin Kierwiński przekazał, że zatrzymani współpracują z prokuraturą i na podstawie ich zeznań śledczy mają zbierać poszlaki, by namierzyć osobę odpowiedzialną za fałszywe zgłoszenie w domu matki prezydenta. – Dziś nic nie mogę powiedzieć na temat ustaleń do naszej sprawy – mówi „Rzeczpospolitej” prok. Mariusz Duszyński, rzecznik gdańskiej prokuratury.

Jak podejrzani o serię fałszywych alarmów tłumaczyli wcześniej swe działania?

Zatrzymania, jak podkreślił Kierwiński, mają związek z fałszywymi alarmami dotyczącymi siedziby TV Republika, mieszkania jej szefa Tomasza Sakiewicza, posesji Jarosława Kaczyńskiego i mieszkania Sławomira Cenckiewicza.

Jak podejrzani o serię fałszywych alarmów tłumaczyli wcześniej swe działania? – Jeden tłumaczył, że chciał przetestować działanie służb, inny – że chciał się sprawdzić, jak jest dobry i jak trudno go będzie namierzyć – mówi „Rz” komisarz Marcin Zagórski, rzecznik komendanta CBZC.

Zatrzymany i aresztowany wczoraj 20-latek ma podstawowe wykształcenie. Nie ukończył gimnazjum.

Czy fałszywe alarmy były ich własną inicjatywą, czy też wykonywali np. rosyjskie zlecenie?

Zapytaliśmy ekspertów, jaki mógł być prawdziwy motyw działania podejrzanych, a przede wszystkim – czy fałszywe alarmy były ich własną inicjatywą, czy też wykonywali czyjeś zlecenie. – Sprawy dotyczące sabotażu i operacji hybrydowych pokazują, że najtrudniejsze nie jest samo wykrycie sprawców, lecz udowodnienie inspiracji lub koordynacji ze strony obcego wywiadu. W praktyce większość takich działań na pierwszy rzut oka wygląda jak „zwykła” przestępczość: fałszywe alarmy, cyberataki, pobicia czy akty wandalizmu. Dopiero analiza kontaktów, finansowania, sposobu działania i kontekstu geopolitycznego pozwala ocenić, czy mamy do czynienia z elementem szerszej operacji destabilizacyjnej – komentuje Tomasz Safjański, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wicedyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym.

I zaznacza, że udowodnienie sabotażu lub operacji wywiadowczej wymaga połączenia klasycznego śledztwa kryminalnego z pracą kontrwywiadowczą i analizą działań wpisujących się w strategię wojny hybrydowej prowadzonej przez obce państwo.