Powodem wezwania dyplomaty był opublikowany przez niego w sieciach społecznościowych wizerunek Vandenbroucke’a, wygenerowany przez AI.
White określił ministra mianem „największego przegranego w Belgii” i zarzucił mu niszczenie „każdej formy radości życia”. Wpis dotyczył planowanego obowiązkowego ostrzeżenia o szkodliwości alkoholu w reklamach takich napojów.
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Spotkanie belgijskiego ministra spraw zagranicznych Maxima Prevota z ambasadorem trwało około półtorej godziny. Minister podkreślił, że White powinien powstrzymać się od publicznych wypowiedzi personalnie wymierzonych w belgijskich polityków. „Suwerenność Belgii musi być w pełni respektowana” – oświadczył.
Według niego dalsze prowokacje byłyby „kontrproduktywne” i mogłyby doprowadzić do „niepotrzebnej eskalacji” w stosunkach z USA.
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– Powinniśmy skupić się na swoich interesach i nie podnosić do rangi centralnego wydarzenia tego, że któryś ambasador coś powiedział – ocenił Krzys...
White określił rozmowę jako „bardzo szczerą”. Początkowo zapowiedział, że nadal będzie publikował swoje opinie, jednak później przekazał w pisemnym oświadczeniu, że zobowiązał się nie zamieszczać obraźliwych uwag o belgijskich politykach. Ewentualne zastrzeżenia ma najpierw zgłaszać bezpośrednio władzom Belgii.
Było to już drugie w tym roku wezwanie amerykańskiego ambasadora na rozmowę przez belgijskiego ministra spraw zagranicznych.
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