Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose odniósł się w mediach społecznościowych do wywiadu, którego Włodzimierz Czarzasty udzielił dziennikowi „Financial Times”. Marszałek Sejmu stwierdził w nim między innymi, że Donald Trump jest „liderem chaosu” oraz że jego administracja ingeruje w europejskie wybory.

We wpisie opublikowanym w serwisie X Thomas Rose stwierdził między innymi, że Czarzasty „stanowi zagrożenie".

„Celem jego podżegającej retoryki, oczerniającej prezydenta USA, może być jedynie zaszkodzenie relacjom między USA a Polską oraz osłabienie własnego kraju” – stwierdził ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, zaznaczając, że Czarzasty znany jest jako „skrajnie lewicowy, były aparatczyk komunistyczny”. „Nie powinniśmy być zaskoczeni” – dodał.

– Trump staje się liderem chaosu i uważam, że w wielu przypadkach jego zachowanie jest całkowicie irracjonalne – powiedział Czarzasty w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Financial Times”. – Poszczególne państwa i ludzie nadal boją się o tym dyskutować – dodał.

Marszałek Sejmu skrytykował także administrację Trumpa za ingerowanie w politykę wewnętrzną, wskazując na wizytę wiceprezydenta USA JD Vance’a w Budapeszcie, mającą wesprzeć starania premiera Viktora Orbána o reelekcję. – Vance używał haseł o wolności i nieingerowaniu w demokratyczne procesy innych państw, ale to, co teraz zrobił (w Budapeszcie red.), było dokładnie odwrotne – powiedział Czarzasty.

To nie pierwszy raz, kiedy Rose mówi, iż Czarzasty swoimi słowami szkodzi stosunkom polsko-amerykańskim.

„Ze skutkiem natychmiastowym zaprzestajemy utrzymywania kontaktów oraz komunikowania się z marszałkiem Sejmu (Włodzimierzem) Czarzastym” – poinformował w lutym – we wpisie opublikowanym w serwisie X – ambasador USA Thomas Rose. Swoją decyzję uzasadnił „oburzającymi i niesprowokowanymi zniewagami pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa”.

Wpis Rose'a pojawił się po tym, jak Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że nie poprze starań o przyznanie Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Apel o poparcie w takich staraniach skierowali do marszałka Sejmu przewodniczący Izby Reprezentantów (Mike Johnson) oraz izraelskiego Knesetu (Amir Ochmann).

Dwa tygodnie wcześniej ambasador zapewniał, że Polska „nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump”. Dyplomata zapewniał, że Trump „wielokrotnie podkreślał swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w (działania) NATO, w tym solidarność i służbę u boku sojuszników w Iranie i Afganistanie”. „Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców Karola Nawrockiego i Donalda Tuska” – dodał.