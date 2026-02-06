Aktualizacja: 06.02.2026 22:23 Publikacja: 06.02.2026 22:04
W październiku ubiegłego roku Norweski Komitet Noblowski podjął decyzję o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla liderce demokratycznej opozycji w Wenezueli, Maríi Corinie Machado. Decyzję podjęto w cieniu prowadzonej od miesięcy kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mającej na celu zdobycie tej prawdopodobnie najbardziej prestiżowej nagrody na świecie.
Trump wielokrotnie i otwarcie mówił o swoim pragnieniu zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymali czterej jego poprzednicy – Barack Obama w 2009 r., Jimmy Carter w 2002 r., Woodrow Wilson w 1919 r. i Theodore Roosevelt w 1906 r. Wszyscy oprócz Cartera zdobyli nagrodę podczas sprawowania urzędu, a Obama został laureatem niecałe osiem miesięcy po pojawieniu się w Białym Domu.
Mimo decyzji komisji przyznającej nagrodę, prezydent USA prawdopodobnie wciąż liczy na jej otrzymanie – w ostatnim czasie do polskiego Sejmu przewodniczący amerykańskiej Izby Reprezentantów i izraelskiego Knesetu przysłali propozycję wsparcia działań na rzecz Pokojowej Nagrody Nobla dla Trumpa. Media dotarły do dokumentu, który został odesłany w odpowiedzi Amerykanom.
Jak informuje RMF FM, w odpowiedzi polskiego parlamentu znalazło się między innymi przekazane przez marszałka Włodzimierza Czarzastego uznanie dla Donalda Trumpa, które miało dotyczyć „działań podejmowanych na rzecz ograniczania konfliktów zbrojnych oraz ratowania życia ludzkiego”. „Wysiłki na rzecz deeskalacji napięć międzynarodowych i poszukiwania trwałych rozwiązań pokojowych niewątpliwie zasługują na uwagę społeczności międzynarodowej”– wskazano w dokumencie.
„Po wnikliwej analizie przedstawionej inicjatywy oraz towarzyszącej jej argumentacji Marszałek Sejmu podjął decyzję o nieudzieleniu poparcia dla wskazanej nominacji” – zaznaczyli także polscy urzędnicy z Kancelarii Sejmu. „Stanowisko to wynika z przekonania, że trwały pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe powinny opierać się na poszanowaniu prawa międzynarodowego, polityce zasad, odpowiedzialności instytucjonalnej oraz wzmacnianiu wielostronnych struktur współpracy” – dodano w dokumencie, cytowanym przez RMF FM.
Jak zaznaczono, „marszałek Sejmu wyraził gotowość rozważenia poparcia podobnej inicjatywy w przyszłości, jeżeli działania prezydenta Donalda Trumpa doprowadzą do trwałego i sprawiedliwego pokoju w Ukrainie”. „Przez sprawiedliwy pokój należy rozumieć jednoznaczne uznanie odpowiedzialności stron konfliktu– rozróżnienie między agresorem a ofiarą, co w przypadku tragicznej wojny toczącej się w Europie pozostaje kwestią fundamentalną” – dodano.
Co istotne, RMF FM ustaliło, że pismo, jakie wyszło z Sejmu w poniedziałek, napisane zostało nie przez polityków, lecz urzędników parlamentów.
„Ze skutkiem natychmiastowym zaprzestajemy utrzymywania kontaktów oraz komunikowania się z marszałkiem Sejmu (Włodzimierzem) Czarzastym” – poinformował w czwartek – we wpisie opublikowanym w serwisie X – ambasador USA Tom Rose. Swoją decyzję uzasadnił „oburzającymi i niesprowokowanymi zniewagami pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa”.
Ambasador USA napisał, że „zniewagi Włodzimierza Czarzastego” pod adresem Trumpa „stały się poważną przeszkodą w naszych doskonałych relacjach z premierem Tuskiem i jego rządem”. „Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego” – zakończył swój wpis ambasador.
Sprawę skomentował później w rozmowie z Onetem sam Czarzasty. – Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie – stwierdził.
Nieco później we wpisie w mediach społecznościowych Czarzasty napisał, że zgodnie ze swoimi wartościami stanął w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparł kandydatury Trumpa. „Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach” – napisał marszałek.
