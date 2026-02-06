Rzeczpospolita
Ekonomia
Zaskakująca decyzja Pandory. Przez wzrost cen zastąpi srebro… platyną

Marka Pandora, jeden z największych producentów biżuterii na świecie, podjęła zdumiewającą decyzję – w związku z drastycznymi wzrostami cen srebra zastąpi w znacznej części produktów ten metal… jeszcze droższą platyną. Jest jednak haczyk.

Publikacja: 06.02.2026 20:53

Foto: www.pandora.net

Alicja Podskoczy

Duńska marka biżuteryjna Pandora szuka nowych rozwiązań w obliczu radykalnych wzrostów cen srebra, podstawowego metalu szlachetnego w jej wyrobach. W ciągu ostatniego roku ceny srebra wzrosły ponad dwukrotnie i nawet mimo ostatnich wahań – w styczniu 2026 roku osiągnęły rekordowy poziom ponad 100 dol. za uncję, po czym spadły do około 75 dol. – wciąż pozostają wysokie.

Pandora poinformowała, że ten gwałtowny wzrost cen miał „tymczasowy wpływ na zyski”. Firma postanowiła z tego względu zastąpić srebro w niektórych swoich kolekcjach biżuterią pokrywaną platyną.

Dyrektor generalna Pandory Berta de Pablos-Barbier podkreśliła, że celem nie jest całkowite przejście na biżuterię platynowaną. Udział srebra zostanie jednak ograniczony do około 20 proc. asortymentu, aby zmniejszyć zależność od tego kruszcu w obliczu niedawnych wahań rynkowych. Obecnie wyroby ze srebra stanowią około 60 proc. obrotów firmy.

Pandora zastąpi srebro platyną. Ceny biżuterii mają pozostać bez zmian 

Decyzja Pandory, powszechnie znanej ze swoich bransoletek z „charmsami” (spersonalizowana biżuteria służąca do kolekcjonowania zawieszek), w pierwszej chwili może wydać się zaskakująca, bowiem uncja platyny jest droższa od srebra. Duńska firma wyjaśniła jednak, że będzie pokrywać platyną stop metali nieszlachetnych, co obniży koszty produkcji.

Jak zapewnia marka, dzięki temu cena końcowego produktu dla klienta pozostanie taka sama, jak w przypadku biżuterii srebrnej. Prestiż wyrobów również ma na tym nie ucierpieć – wręcz przeciwnie.

„Nasze analizy wskazują, że platyna cieszy się dużym uznaniem wśród konsumentów i jest postrzegana jako drugi najszlachetniejszy biały metal, zaraz po litym białym złocie” – wskazali przedstawiciele Pandory.

Firma zapowiedziała wprowadzenie „wyselekcjonowanej oferty” swoich „bestsellerowych bransoletek w wersji platynowanej” w 30 sklepach stacjonarnych i online w Europie Północnej, a następnie globalną ekspansję w drugiej połowie 2026 roku. W krótkim okresie Pandora będzie korzystać z usług zewnętrznych podmiotów do platynowania biżuterii, zanim proces ten zostanie przeniesiony do jej zakładów w Tajlandii i Wietnamie. Proces przechodzenia na platynowanie ma zakończyć się w 2028 roku.

Źródło: rp.pl, BBC

Lifestyle Biżuteria
