Australijski minister handlu Don Farrell uda się do Brukseli na rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej w celu zawarcia umowy o wolnym handlu, dowiedziała się agencja Bloomberg. Wizyta spodziewana jest w ciągu tygodnia. Jeśli umowa zostanie podpisana, stanie się ona trzecią dużą umową gospodarczą UE i pozwoli Wspólnocie lepiej radzić sobie z presją ze strony administracji USA.

Unijna promocja w Australii

W stolicy Australii Canberze jest teraz niemiecki minister spraw zagranicznych Johann David Wadephul, który według źródeł Bloomberga promuje tę inicjatywę. Wezwał już Australię do współpracy z Europą na rzecz wspierania „międzynarodowego systemu opartego na zasadach”.

„Potrzebujemy polityki ograniczania ryzyka, która da nam – Niemcom i Unii Europejskiej – odwagę do przeciwstawiania się presji ze strony wielkich mocarstw (w domyśle – USA – red.), aby zachować nie tylko niezależność gospodarczą, ale i polityczną” – powiedział niemiecki minister.