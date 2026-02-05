Aktualizacja: 06.02.2026 02:33 Publikacja: 05.02.2026 13:21
Johann Wadephul (CDU), minister spraw zagranicznych Niemiec, spaceruje po parku z Penny Wong, minister spraw zagranicznych Australii
Foto: JENS BUTTNER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Australijski minister handlu Don Farrell uda się do Brukseli na rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej w celu zawarcia umowy o wolnym handlu, dowiedziała się agencja Bloomberg. Wizyta spodziewana jest w ciągu tygodnia. Jeśli umowa zostanie podpisana, stanie się ona trzecią dużą umową gospodarczą UE i pozwoli Wspólnocie lepiej radzić sobie z presją ze strony administracji USA.
W stolicy Australii Canberze jest teraz niemiecki minister spraw zagranicznych Johann David Wadephul, który według źródeł Bloomberga promuje tę inicjatywę. Wezwał już Australię do współpracy z Europą na rzecz wspierania „międzynarodowego systemu opartego na zasadach”.
„Potrzebujemy polityki ograniczania ryzyka, która da nam – Niemcom i Unii Europejskiej – odwagę do przeciwstawiania się presji ze strony wielkich mocarstw (w domyśle – USA – red.), aby zachować nie tylko niezależność gospodarczą, ale i polityczną” – powiedział niemiecki minister.
Wadephul dodał, że chciałby, aby umowa o wolnym handlu z Australią została zawarta szybko. Pozwoli to zacieśnić współpracę w zakresie łańcuchów dostaw i handlu kluczowymi minerałami. Aktywne promowanie inicjatywy potwierdzają również Australijczycy. Minister spraw zagranicznych Penny Wong ma nadzieję na postęp w „najbliższej przyszłości”.
Poprzednie negocjacje między Unią Europejską a Australią w sprawie umowy o wolnym handlu załamały się z powodu sporu o dostęp do australijskiego rynku mięsa. Podczas jednego z ostatnich spotkań w Japonii australijski minister handlu Don Farrell niespodziewanie opuścił negocjacje, co podobno „zszokowało” europejskich uczestników. Kwestia handlu wołowiną i innymi produktami rolnymi pozostaje największym problemem na drodze do umowy o wolnym handlu.
Groźba nowych ceł ze strony USA i stosowanie przez Chiny ograniczeń handlowych m.in. na metale ziem rzadkich zmuszają coraz więcej krajów i bloków do zjednoczenia się i reorientacji swoich przepływów eksportowych. Wcześniej Unia Europejska zawarła historyczną umowę handlową o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej po ponad 20 latach negocjacji.
Europejczycy zawarli przełomową umowę handlową z Indiami. Zgodnie z nią Indie powinny obniżyć cła na samochody europejskie ze 110 proc. do 10 proc., a także częściowo znieść ograniczenia, w szczególności dotyczące chemikaliów i produktów farmaceutycznych z UE.
Australia jest ogromnym zapleczem surowcowym dla krajów Azji i Pacyfiku. Eksportuje gaz, ropę, węgiel, metale kolorowe. Produkuje najwięcej litu na świecie i posiada zasoby metali ziem rzadkich. Wydobywa znaczące ilości magnezu, cynku i miedzi. Wydobycie węgla jest tam wyższe niż w całej Europie.
