Toksyna w mleku modyfikowanym dla dzieci. 36 przypadków w Wielkiej Brytanii, czy problem dotyczy Polski?

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia prowadzi dochodzenie w sprawie 36 przypadków zachorowań u dzieci po podaniu wycofanych z obrotu partii mleka modyfikowanego. Objawy odpowiadają zatruciu toksynami. Polski Główny Inspektorat Sanitarny również wydał ostrzeżenie w tej sprawie.

Publikacja: 05.02.2026 11:46

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia potwierdziła, że ​​prowadzi dochodzenie w sprawie 36 przypadków zachorowań u dzieci po podaniu wycofanych z obrotu partii mleka modyfikowanego

Foto: Adobe Stock

Bartosz Lewicki

W zeszłym miesiącu gigant branży spożywczej i napojów, firma Nestlé, wycofała z obrotu ponad 60 partii preparatu o nazwie SMA z powodu obaw o obecność w nim odpornej na działanie ciepła toksyny, cereulidyny – substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus – która może powodować takie objawy, jak nudności, wymioty, biegunka i skurcze brzucha. 

„W związku z wykryciem problemu jakościowego dotyczącego składnika dostarczanego przez dostawcę, firma Nestlé przeprowadziła badania wszystkich olejów kwasu arachidonowego i mieszanek olejowych wykorzystywanych do produkcji potencjalnie zagrożonych produktów żywieniowych dla niemowląt” – przekazał rzecznik koncernu, cytowany przez agencję Reutera.

Również Danone wycofał jedną partię preparatu o nazwie Aptamil.

Po wycofaniu ze sprzedaży preparatów w proszku i gotowych mieszanek dla niemowląt i małych dzieci brytyjska UKHSA poinformowała, że „otrzymano 36 zgłoszeń klinicznych dotyczących dzieci, u których wystąpiły objawy wskazujące na zatrucie toksyną cereulidową w Wielkiej Brytanii po spożyciu zanieczyszczonych partii”.

„Biorąc pod uwagę powszechną dostępność wadliwych produktów przed wycofaniem oraz późniejsze testy, które wykazały obecność toksyny w partiach wycofanej mieszanki, nie jest to nieoczekiwane” – oświadczyła UKHSA. 

GIS ostrzega, Nestlé Polska S.A. wycofuje mleko modyfikowane 

Również polski Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie w tej sprawie. Jak napisano w komunikacie, działanie to jest wynikiem przeprowadzonego przez firmę 
Nestlé Polska S.A. dochodzenia związanego z wycofaniem dwóch partii NAN OPTIPRO PLUS 1 z 11 grudnia 2025 r. Firma dobrowolnie i z powodów ostrożnościowych wycofała produkt, a w trakcie dochodzenia wykryto „niezgodność jakościową w jednym ze składników dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę, a używanym w części produktów do żywienia niemowląt”.

5 stycznia 2026 r. firma poinformowała o wycofaniu kolejnych partii mleka modyfikowanego. „Rozszerzenie wycofania jest wynikiem dalszych działań przeprowadzonych przez firmę w związku z wykryciem niezgodności w jednym z surowców, tj. w oleju arachidonowym dostarczanym przez zewnętrznego dostawcę” – wyjaśniono 

W komunikacie GIS napisano, że „Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje prowadzony przez dystrybutora proces wycofania z obrotu i od konsumentów partii produktów”.

Produkty są wycofywane m.in. w Austrii, Danii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polsce. Austriacki resort zdrowia przekazał, że akcja obejmuje ponad 800 produktów z 10 fabryk Nestlé i może być największym wycofaniem w historii firmy. Jednak rzecznik koncernu nie potwierdził tych informacji.


Czym jest cereulidyna?

Cereulidyna jest wytwarzana przez bakterie Bacillus cereus. Jest to stabilna toksyna wymiotna, odporna na wysokie temperatury i większość procesów technologicznych stosowanych w produkcji żywności. Może powodować nagłe nudności, wymioty i ból brzucha w ciągu 30 minut do 6 godzin po spożyciu, które trwają od 6 do 24 godzin. Rzadziej notowano wystąpienie niewydolności wątroby. Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych działania cereulidyny jest oceniane jako niskie do umiarkowanego i zależy od wieku niemowlęcia, przy czym noworodki i niemowlęta poniżej 6 miesiąca życia są bardziej narażone na ciężką chorobę - u młodszych niemowląt toksyna może szybko zaburzać równowagę elektrolitową organizmu (w wyniku uporczywych wymiotów) i prowadzić do powikłań, takich jak odwodnienie.

