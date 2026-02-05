W zeszłym miesiącu gigant branży spożywczej i napojów, firma Nestlé, wycofała z obrotu ponad 60 partii preparatu o nazwie SMA z powodu obaw o obecność w nim odpornej na działanie ciepła toksyny, cereulidyny – substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus – która może powodować takie objawy, jak nudności, wymioty, biegunka i skurcze brzucha.

Reklama Reklama

„W związku z wykryciem problemu jakościowego dotyczącego składnika dostarczanego przez dostawcę, firma Nestlé przeprowadziła badania wszystkich olejów kwasu arachidonowego i mieszanek olejowych wykorzystywanych do produkcji potencjalnie zagrożonych produktów żywieniowych dla niemowląt” – przekazał rzecznik koncernu, cytowany przez agencję Reutera.

Również Danone wycofał jedną partię preparatu o nazwie Aptamil.

Po wycofaniu ze sprzedaży preparatów w proszku i gotowych mieszanek dla niemowląt i małych dzieci brytyjska UKHSA poinformowała, że „otrzymano 36 zgłoszeń klinicznych dotyczących dzieci, u których wystąpiły objawy wskazujące na zatrucie toksyną cereulidową w Wielkiej Brytanii po spożyciu zanieczyszczonych partii”.