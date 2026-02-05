Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Są nowe usługi w aplikacji mObywatel. Poradnik bezpieczeństwa i nie tylko

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że poradnik bezpieczeństwa jest już dostępny w aplikacji mObywatel. Aktualizacja aplikacji przynosi więcej nowości dla użytkowników, m.in. możliwość zastrzegania dowodu osobistego czy paszportu.

Publikacja: 05.02.2026 13:24

Aplikacja mObywatel

Aplikacja mObywatel

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe usługi zostały wprowadzone w aplikacji mObywatel?
  • W jaki sposób można zastrzec dowód osobisty lub paszport w aplikacji mObywatel?
  • Jakie nowe możliwości oferuje aplikacja mObywatel Junior?

O dodaniu do aplikacji mObywatel poradnika bezpieczeństwa poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. 

Pierwszy z nich przypomniał, że poradnik w wersji papierowej został wysłany za pośrednictwem poczty do 16 milionów gospodarstw domowych w Polsce. – Ponad 16 milionów egzemplarzy wysłaliśmy do domów w całej Polsce. Jednak w dzisiejszym cyfrowym świecie oprócz wersji drukowanej musiał być także dostępny w wersji interaktywnej i cyfrowej. I tu nie ma lepszego narzędzia niż aplikacja mObywatel – podkreślił Marcin Kierwiński.

– W czasie wojny hybrydowej takie wsparcie, jak oferuje poradnik bezpieczeństwa, jest pierwszym krokiem ku ochronie ludności i obronie cywilnej, to budowanie wspólnego zasobu obronności państwa, gdzie obywatel jest na pierwszej linii i on musi się czuć bezpieczny – mówił z kolei wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak zauważył, dzięki elektronicznej wersji poradnika, będzie można z niego korzystać wszędzie i zawsze, kiedy to może być potrzebne.

Podczas konferencji zapowiedziano również, iż w najbliższych planach jest także dodanie do mObywatela aplikacji gdziesieukryc.pl, pozwalającej odnaleźć najbliższe miejsca schronienia.

Reklama
Reklama

Jak skorzystać z poradnika bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel

Jak wyjaśnia resort cyfryzacji, użytkownicy aplikacji mObywatel znajdą poradnik na liście usług w kategorii Bezpieczeństwo. Jest podzielony na pięć podstron:

  • Zasady bezpieczeństwa - przestrzeń z informacjami o tym, jak zachować się w kryzysowej sytuacji i uniknąć działań, które mogą narazić siebie i bliskich na niebezpieczeństwo;
  • Plecak ewakuacyjny - w tym miejscu użytkownicy i użytkowniczki znajdą wskazówki, co powinno znaleźć się w takim plecaku. Kompletowanie go ułatwia dostępna tam lista, na której można odhaczyć zgromadzone przedmioty. Aplikacja dodatkowo umożliwia wygenerowanie listy w formie pliku PDF;
  • Sygnały alarmowe - w zakładce można odsłuchać poszczególne sygnały i dowiedzieć się, co oznaczają;
  • Numery SOS - wskazówki dotyczące tego, do jakich służb zgłosić się po pomoc w określonym przypadku. Po wybraniu Zadzwoń użytkownik od razu zostanie przeniesiony do aplikacji do wykonywania połączeń w telefonie;
  • Niepokojące sytuacje - miejsce, gdzie użytkownik przeczyta o zdarzeniach, które należy zgłaszać odpowiednim służbom (np. fotografowanie za pomocą dronów obiektów wojskowych).

Czytaj więcej

„Poradnik bezpieczeństwa” zaprezentowali wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-K
Polityka
Co robić w razie wojny? Rząd roześle „Poradnik bezpieczeństwa” do wszystkich Polaków

Utracony dowód osobisty lub paszport 

W czwartek na oficjalnej stronie aplikacji mObywatel poinformowano też o innych nowościach. Jedną z nich jest usługa Zastrzeż dokument, która pozwala zastrzec utracony dowód osobisty lub paszport, a także cofnąć takiego zastrzeżenia w Systemie Dokumenty Zastrzeżone (SDZ) Związku Banków Polskich. 

Jak przypomniano, System Dokumenty Zastrzeżone to ogólnopolska baza zgubionych i skradzionych dokumentów. Z bazy korzystają między innymi banki, operatorzy komórkowi oraz inne firmy. Gdy użytkownik zastrzeże dokument w mObywatelu, podmioty korzystające z Systemu zostaną o tym powiadomione.

Aplikacja umożliwia też sprawdzenie, czy dokument został już zastrzeżony w bazie i gdzie tego dokonano (ze względów bezpieczeństwa nie będzie widoczna nazwa banku, w którym zastrzeżono dokument). 

Reklama
Reklama

Co istotne, w przypadku zastrzeżenia dowodu osobistego lub paszportu w aplikacji mObywatel, cofnięcie zastrzeżenia będzie możliwe wyłącznie za jej pośrednictwem. Natomiast w przypadku zastrzeżenia dokumentu w banku, konieczne będzie zgłoszenie się do odpowiedniej placówki w celu jego wycofania.

Czytaj więcej

mObywatel z nową, ważną funkcją dla posiadaczy e-dowodu
W sądzie i w urzędzie
mObywatel z nową, ważną funkcją dla posiadaczy e-dowodu

Dwa nowe dokumenty w aplikacji mObywatel Junior

W czwartek poinformowano również o dodaniu dwóch dokumentów do aplikacji mObywatel Junior, która od września 2025 r. jest dostępna dla uczniów. Pierwszym z nich jest Tymczasowe elektroniczne prawa jazdy, które pozwala prowadzić pojazd przez 30 dni od daty zdanego egzaminu. Uprawnia do prowadzenia pojazdów kategorii AM, A, A1, A2, B, B1, B+E, T.

Drugim nowym dokumentem w aplikacji mObywatel Junior jest Karta Dużej Rodziny. To dokument dedykowany członkom rodzin, w których wychowuje się trójka lub więcej dzieci. Karta Dużej Rodziny daje prawo do zniżek i ulg zarówno dorosłym, jak i niepełnoletnim osobom w rodzinie. Cyfrowa wersja karty, z której można korzystać w telefonie, to odpowiednik tej tradycyjnej i, jak wszystkie dokumenty w mObywatelu oraz w wersji mObywatel Junior, działa także offline, czyli bez dostępu do internetu.

Czytaj więcej

Do aplikacji mObywatel Junior można podpiąć cyfrową wersję legitymacji szkolnej.
Rodzice i uczniowie
Legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel Junior. Jak dodać dokument do aplikacji?


Reklama
Reklama


 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Ministerstwo Cyfryzacji mObywatel
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Od wtorkowego ranka znów nie można było się zalogować do KSeF przez Profil Zaufany.
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Dostęp do KSeF nie taki prosty. Chcesz wejść - zapłać za komercyjny klucz
Ministerstwo zwraca uwagę, że procedury medycyny estetyczno-naprawczej są świadczeniami zdrowotnymi
Prawo w Polsce
Ministerstwo przecina spór o medycynę estetyczną. Jest jednoznaczne stanowisko
Sąd Najwyższy
Konsumenci
Kredyt konsumencki musi być na potrzeby mieszkaniowe? SN w sprawie frankowiczów
„Prawo Myrchy” już działa, pierwsi kierowcy z surowymi karami
Prawo karne
„Prawo Myrchy” już działa, pierwsi kierowcy z surowymi karami
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama