Aplikacja mObywatel
Foto: Adobe Stock
O dodaniu do aplikacji mObywatel poradnika bezpieczeństwa poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Pierwszy z nich przypomniał, że poradnik w wersji papierowej został wysłany za pośrednictwem poczty do 16 milionów gospodarstw domowych w Polsce. – Ponad 16 milionów egzemplarzy wysłaliśmy do domów w całej Polsce. Jednak w dzisiejszym cyfrowym świecie oprócz wersji drukowanej musiał być także dostępny w wersji interaktywnej i cyfrowej. I tu nie ma lepszego narzędzia niż aplikacja mObywatel – podkreślił Marcin Kierwiński.
– W czasie wojny hybrydowej takie wsparcie, jak oferuje poradnik bezpieczeństwa, jest pierwszym krokiem ku ochronie ludności i obronie cywilnej, to budowanie wspólnego zasobu obronności państwa, gdzie obywatel jest na pierwszej linii i on musi się czuć bezpieczny – mówił z kolei wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak zauważył, dzięki elektronicznej wersji poradnika, będzie można z niego korzystać wszędzie i zawsze, kiedy to może być potrzebne.
Podczas konferencji zapowiedziano również, iż w najbliższych planach jest także dodanie do mObywatela aplikacji gdziesieukryc.pl, pozwalającej odnaleźć najbliższe miejsca schronienia.
Jak wyjaśnia resort cyfryzacji, użytkownicy aplikacji mObywatel znajdą poradnik na liście usług w kategorii Bezpieczeństwo. Jest podzielony na pięć podstron:
W czwartek na oficjalnej stronie aplikacji mObywatel poinformowano też o innych nowościach. Jedną z nich jest usługa Zastrzeż dokument, która pozwala zastrzec utracony dowód osobisty lub paszport, a także cofnąć takiego zastrzeżenia w Systemie Dokumenty Zastrzeżone (SDZ) Związku Banków Polskich.
Jak przypomniano, System Dokumenty Zastrzeżone to ogólnopolska baza zgubionych i skradzionych dokumentów. Z bazy korzystają między innymi banki, operatorzy komórkowi oraz inne firmy. Gdy użytkownik zastrzeże dokument w mObywatelu, podmioty korzystające z Systemu zostaną o tym powiadomione.
Aplikacja umożliwia też sprawdzenie, czy dokument został już zastrzeżony w bazie i gdzie tego dokonano (ze względów bezpieczeństwa nie będzie widoczna nazwa banku, w którym zastrzeżono dokument).
Co istotne, w przypadku zastrzeżenia dowodu osobistego lub paszportu w aplikacji mObywatel, cofnięcie zastrzeżenia będzie możliwe wyłącznie za jej pośrednictwem. Natomiast w przypadku zastrzeżenia dokumentu w banku, konieczne będzie zgłoszenie się do odpowiedniej placówki w celu jego wycofania.
W czwartek poinformowano również o dodaniu dwóch dokumentów do aplikacji mObywatel Junior, która od września 2025 r. jest dostępna dla uczniów. Pierwszym z nich jest Tymczasowe elektroniczne prawa jazdy, które pozwala prowadzić pojazd przez 30 dni od daty zdanego egzaminu. Uprawnia do prowadzenia pojazdów kategorii AM, A, A1, A2, B, B1, B+E, T.
Drugim nowym dokumentem w aplikacji mObywatel Junior jest Karta Dużej Rodziny. To dokument dedykowany członkom rodzin, w których wychowuje się trójka lub więcej dzieci. Karta Dużej Rodziny daje prawo do zniżek i ulg zarówno dorosłym, jak i niepełnoletnim osobom w rodzinie. Cyfrowa wersja karty, z której można korzystać w telefonie, to odpowiednik tej tradycyjnej i, jak wszystkie dokumenty w mObywatelu oraz w wersji mObywatel Junior, działa także offline, czyli bez dostępu do internetu.
