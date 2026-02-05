Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe usługi zostały wprowadzone w aplikacji mObywatel?

W jaki sposób można zastrzec dowód osobisty lub paszport w aplikacji mObywatel?

Jakie nowe możliwości oferuje aplikacja mObywatel Junior?

O dodaniu do aplikacji mObywatel poradnika bezpieczeństwa poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Pierwszy z nich przypomniał, że poradnik w wersji papierowej został wysłany za pośrednictwem poczty do 16 milionów gospodarstw domowych w Polsce. – Ponad 16 milionów egzemplarzy wysłaliśmy do domów w całej Polsce. Jednak w dzisiejszym cyfrowym świecie oprócz wersji drukowanej musiał być także dostępny w wersji interaktywnej i cyfrowej. I tu nie ma lepszego narzędzia niż aplikacja mObywatel – podkreślił Marcin Kierwiński.

– W czasie wojny hybrydowej takie wsparcie, jak oferuje poradnik bezpieczeństwa, jest pierwszym krokiem ku ochronie ludności i obronie cywilnej, to budowanie wspólnego zasobu obronności państwa, gdzie obywatel jest na pierwszej linii i on musi się czuć bezpieczny – mówił z kolei wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak zauważył, dzięki elektronicznej wersji poradnika, będzie można z niego korzystać wszędzie i zawsze, kiedy to może być potrzebne.

Podczas konferencji zapowiedziano również, iż w najbliższych planach jest także dodanie do mObywatela aplikacji gdziesieukryc.pl, pozwalającej odnaleźć najbliższe miejsca schronienia.