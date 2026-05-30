Kosiniak-Kamysz podkreślił, że umowa wykonawcza zawarta z konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej dotyczy realizacji Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Kontrakt opiewa na ponad 13 mld zł dla wszystkich spółek PGZ Amunicja i zakłada dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.

Reklama Reklama

- Nigdy w historii procesu modernizacji polskiej armii, nigdy w historii procesu zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego nie było takiego dnia, w którym podpisujemy w jednym czasie, w jednym dniu 29 umów na 78 miliardów złotych. To jest absolutny rekord świata. To jest dzień, który zmienia rzeczywistość – powiedział szef MON.

Kosiniak-Kamysz: w logice prezydenta RP nie można być przeciw bezpieczeństwu

- W logice partii politycznej, w logice opozycji, można być przeciwko rządowi. Ale w logice prezydenta RP, w logice opozycji, w logice jakiejkolwiek partii politycznej, nie można być przeciwko bezpieczeństwu – mówił Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do prezydenckiego weta w sprawie programu SAFE.

Czytaj więcej Polityka Prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE. Donald Tusk: Wstyd! W czwartek 12 marca o 20 prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o unijnym programie SAFE. - Polska musi się zbroi...

- Mówią do mnie: „będziesz siedział”. Dzisiaj w oślej ławce siedzą prezydent (Karol) Nawrocki, siedzi PiS i Konfederacja, bo nie chcieli budowy silnej, bezpiecznej Polski. Nie zgodzili się, i dlatego dzisiaj ich tutaj nie ma. Chciałbym, żeby przyjechali tu, do Huty Stalowa Wola i żeby przeprosili. Na przeprosiny wobec tych, którzy są w polityce nie liczę i nie oczekują, ale chciałbym, żeby przeprosili pracowników Huty Stalowa Wola, pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mieszkańców Podkarpacia, mieszkańców Stalowej Woli, Nowej Dęby, Jasła, mieszkańców Siemianowic Śląskich, Kraśnika, Jelcza, Wrocławia... mógłbym tak wyliczać bez końca – mówił Kosiniak-Kamysz.

Artykuł jest aktualizowany