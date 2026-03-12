Rzeczpospolita
Wydarzenia
Prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE. Donald Tusk: Wstyd!

W czwartek 12 marca o 20 prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o unijnym programie SAFE. - Polska musi się zbroić, ale Polska musi to robić na własnych zasadach - powiedział prezydent.

Aktualizacja: 12.03.2026 21:06 Publikacja: 12.03.2026 16:20

Prezydent RP Karol Nawrocki

Prezydent RP Karol Nawrocki

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką decyzję podjał prezydent RP w sprawie ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE?
  • Jakie argumenty uzasadniały tę decyzję, zwłaszcza w kontekście suwerenności i finansów państwa?
  • Jaką alternatywną propozycja finansowania obronności przedstawił prezydent?

Nawrocki powiedział, że decyzję o zawetowaniu tej ustawy podjął w 27. rocznicę wejścia Polski do NATO, z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Zarzucił rządzącym, że nie uwzględnili zgłaszanych przez niego poprawek do unijnego programu SAFE, co jego zdaniem oznaczało zajęcie przez rząd postawy konfrontacyjnej. 

Nawrocki podkreślał, że unijny program SAFE obciążyłby całe pokolenia Polaków, a inwestycje w obronność są konieczne, ale trzeba je podejmować ze wskazaniem na bezpieczeństwo finansowe państwa. Prezydent podkreślał zalety programu polski SAFE 0 proc., który jego zdaniem jest jedynym korzystnym i dla gospodarki, i dla bezpieczeństwa państwa.

Nawrocki zapewnił, że nigdy nie podpisze ustawy uderzającej w niezależność Polski, w jej suwerenność,  bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne.  

Nawrocki ostrzega przed „zadłużaniem państwa tylnymi drzwiami”

Prezydent oświadczył, że unijny program SAFE umożliwia Brukseli arbitralne wstrzymanie finansowania, a Polska i tak będzie musiała spłacać dług.

-  Dlatego trzeba powiedzieć jasno: bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest bezpieczeństwem - mówił Nawrocki. Oświadczył, że „problem z pożyczką SAFE nie dotyczy tylko pieniędzy, ale także zasad”, a o pieniądzach i bezpieczeństwie będą decydowały polskie władze.

Nawrocki zapewnił, że dzięki trafionym inwestycjom i zwiększaniu rezerw złota Narodowy Bank Polski wypracował „dla Polski 185 mld złotych” i to dzięki tym pieniądzom nie ma potrzeby zaciągać  „niepewnych zagranicznych pożyczek na pokolenia”.

Na zakończenie orędzia Karol Nawrocki ostrzegł, „że wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną”.

Premier Donald Tusk:  Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota

Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd!” - napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

Donald Tusk zapowiedział, że w piątek rano 13 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się Rada Ministrów i przygotuje odpowiedź dla Nawrockiego. 

Szef MON:  To weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski

Pan prezydent miał niepowtarzalną okazję, by wesprzeć w znaczący sposób modernizację Wojska Polskiego. Środki z programu SAFE gwarantują wcześniejsze zakończenie bardzo ważnych etapów transformacji naszej armii i szybsze zbudowanie najsilniejszej armii w Europie. Prezydent Polski z tej okazji nie skorzystał. To weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski! - mówił w nagraniu opublikowanym na X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał, że rząd nie może pozostać bierny „i liczyć na wyimaginowane zyski i kreatywną księgowość, które nie poprawią siły naszej armii”. 

Będziemy realizować plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Konsultacje z rządem i dowódcami 

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie kilka dni po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na temat unijnego programu SAFE, którego Polska ma być największym beneficjentem, a któremu sprzeciwia się i obecna opozycja, i sam Nawrocki. 

Krótko przed rozmową z przedstawicielami rządu prezydent konsultował założenia programu SAFE z dowódcami polskiej armii, m.in. z szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą oraz szefem Agencji Uzbrojenia generałem Arturem Kuptelem. Według niektórych mediów Nawrocki podczas tego spotkania miał przekazać swoją decyzję o zawetowaniu ustawy implementującej SAFE, ale Kancelaria Prezydenta zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdząc, że prezydent jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie. 

Dzisiejsze orędzie miało – według wcześniejszych zapowiedzi z otoczenia Nawrockiego – odnieść się zarówno do wyników konsultacji z rządem i wojskiem, jak i do reakcji na przedstawioną propozycję polskiego SAFE.

Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent miał czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem do Sejmu wpłynął już prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, realizujący „Polski SAFE 0 proc.”.

Wątpliwości głowy państwa i kontrpropozycja 

W środę 4 marca prezydent Karol Nawrocki oraz prezes NBP Adam Glapiński przedstawili kontrpropozycję dla unijnego programu SAFE – tzw. polski SAFE 0 proc. 

– Mamy dla Polski korzystną, bezpieczną, suwerenną i efektywną alternatywę dla SAFE, która nie będzie się wiązała z żadnymi odsetkami finansowymi, a będzie dawała m.in. elastyczność w wyborze sprzętu – zapowiedział podczas  konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki. Jak wyjaśniał, nie podjął jeszcze decyzji ws. poparcia dla ustawy o SAFE – mówił Nawrocki, zapewniając jednocześnie, że ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych oraz kwestie finansowe i prawne polski SAFE 0 proc. jest lepszy niż europejski SAFE.

Tymczasem program SAFE 0 proc. spotyka się z ostrą krytyką rządzących: premier Tusk nazwał go „ekonomiczną bombą zegarową”, podkreślając przede wszystkim wątpliwości dotyczące finansowania programu przy wskazanym przez szefa NBP zadłużeniu Narodowego Banku Polskiego. Szef MON Władysław  Kosiniak-Kamysz ostrzegł z kolei przed „izolacją od UE i rynków”, a Ministerstwo Finansów (np. w analizie MF z 10 marca) wskazuje na ryzyko utraty ratingu (spadek z A- do BBB+) i inflacji powyżej 10 proc.

Źródło: rp.pl

