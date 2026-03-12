Z tego artykułu dowiesz się: Jaką decyzję podjał prezydent RP w sprawie ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE?

Jakie argumenty uzasadniały tę decyzję, zwłaszcza w kontekście suwerenności i finansów państwa?

Jaką alternatywną propozycja finansowania obronności przedstawił prezydent?

Nawrocki powiedział, że decyzję o zawetowaniu tej ustawy podjął w 27. rocznicę wejścia Polski do NATO, z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo Polski i Polaków.

Zarzucił rządzącym, że nie uwzględnili zgłaszanych przez niego poprawek do unijnego programu SAFE, co jego zdaniem oznaczało zajęcie przez rząd postawy konfrontacyjnej.

Nawrocki podkreślał, że unijny program SAFE obciążyłby całe pokolenia Polaków, a inwestycje w obronność są konieczne, ale trzeba je podejmować ze wskazaniem na bezpieczeństwo finansowe państwa. Prezydent podkreślał zalety programu polski SAFE 0 proc., który jego zdaniem jest jedynym korzystnym i dla gospodarki, i dla bezpieczeństwa państwa.

Nawrocki zapewnił, że nigdy nie podpisze ustawy uderzającej w niezależność Polski, w jej suwerenność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne.