Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższych dniach, wygrałaby je Koalicja Obywatelska głosami 34,5 proc. ankietowanych – oznacza to nieznaczny wzrost poparcia, o 0,3 pkt. proc. w stosunku do sondażu z 5 marca.

Reklama Reklama

Drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość wskazało 23,9 proc. respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała w najnowszym sondażu 1,9 pkt. proc.

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, z wynikiem 11,6 proc., co oznacza spadek poparcia o 2,9 pkt. proc.

Minimalnie nad progiem wyborczym utrzymuje się Nowa Lewica – wskazało ją 5,1 proc. respondentów, mniej o 1 pkt. proc.