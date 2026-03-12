Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż pracowni Opinia24. Liderem KO, najwięcej traci Konfederacja

W najnowszym sondażu pracowni Opinia24 nadal prowadzi Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją Wolność i Niepodległość.

Publikacja: 12.03.2026 19:07

Ławy rządowe w Sejmie

Ławy rządowe w Sejmie

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższych dniach, wygrałaby je Koalicja Obywatelska głosami 34,5 proc. ankietowanych – oznacza to nieznaczny wzrost poparcia, o 0,3 pkt. proc. w stosunku do sondażu z 5 marca.

Drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość wskazało 23,9 proc. respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała w najnowszym sondażu 1,9 pkt. proc. 

Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, z wynikiem 11,6 proc., co oznacza spadek poparcia o 2,9 pkt. proc. 

Minimalnie nad progiem wyborczym utrzymuje się Nowa Lewica – wskazało ją 5,1 proc. respondentów, mniej o 1 pkt. proc. 

Czytaj więcej

Obrady Sejmu, 12 marca 2026
Polityka
Sondaż CBOS. KO nadal prowadzi. Wszyscy koalicjanci wciąż pod progiem
Reklama
Reklama

Parlament bez koalicjantów Koalicji Obywatelskiej

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, w ławach na Wiejskiej nie zasiedliby przedstawiciele partii Razem. Mimo wzrostu poparcia o 0,5 pkt. proc.  i głosów 4,6 proc. ankietowanych, nie udałoby się Razem przekroczyć progu wyborczego. 

Podobny los spotkałby przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego – ludowców wskazało w sondażu 2,4 proc. ankietowanych, mniej o 0,6 pkt. proc. 

Jeszcze mniejszy odsetek respondentów zagłosowałby na Polskę 2050 – 1,8 proc., więcej o 0,3 pkt. proc. w stosunku do badania z 5 marca. 

Inną partię wskazało 1,9 proc., niezdecydowanych było 4,9 proc., a 2,2 proc. badanych odmówiło odpowiedzi. 

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk
Polityka
Sondaż. KO, PiS, może inna partia? Nie zapytano o deklaracje, tylko o to, kto wygra wybory

Frekwencja blisko 80 proc. 

Na pytanie o udział w wyborach aż 78 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie, w tym 59 proc. zdecydowanie poszłoby do urn. 

Reklama
Reklama

Przeciwnego zdania jest 16 proc., wśród nich 8 proc. nie będzie głosować na pewno. 

6 proc. respondentów jest niezdecydowanych. 

Badanie zostało wykonane przez Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, w dniach 11-12 marca 2026 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE. Donald Tusk: Wstyd!
Obrady Sejmu, 12 marca 2026
Polityka
Sondaż CBOS. KO nadal prowadzi. Wszyscy koalicjanci wciąż pod progiem
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski był pytany o słowa prezesa NBP Adama Glapińskie
Polityka
Ostre słowa wicepremiera o Adamie Glapińskim. „Muchomor polskiej gospodarki”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama