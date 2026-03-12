Ławy rządowe w Sejmie
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższych dniach, wygrałaby je Koalicja Obywatelska głosami 34,5 proc. ankietowanych – oznacza to nieznaczny wzrost poparcia, o 0,3 pkt. proc. w stosunku do sondażu z 5 marca.
Drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość wskazało 23,9 proc. respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała w najnowszym sondażu 1,9 pkt. proc.
Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, z wynikiem 11,6 proc., co oznacza spadek poparcia o 2,9 pkt. proc.
Minimalnie nad progiem wyborczym utrzymuje się Nowa Lewica – wskazało ją 5,1 proc. respondentów, mniej o 1 pkt. proc.
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, w ławach na Wiejskiej nie zasiedliby przedstawiciele partii Razem. Mimo wzrostu poparcia o 0,5 pkt. proc. i głosów 4,6 proc. ankietowanych, nie udałoby się Razem przekroczyć progu wyborczego.
Podobny los spotkałby przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego – ludowców wskazało w sondażu 2,4 proc. ankietowanych, mniej o 0,6 pkt. proc.
Jeszcze mniejszy odsetek respondentów zagłosowałby na Polskę 2050 – 1,8 proc., więcej o 0,3 pkt. proc. w stosunku do badania z 5 marca.
Inną partię wskazało 1,9 proc., niezdecydowanych było 4,9 proc., a 2,2 proc. badanych odmówiło odpowiedzi.
Na pytanie o udział w wyborach aż 78 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie, w tym 59 proc. zdecydowanie poszłoby do urn.
Przeciwnego zdania jest 16 proc., wśród nich 8 proc. nie będzie głosować na pewno.
6 proc. respondentów jest niezdecydowanych.
Badanie zostało wykonane przez Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, w dniach 11-12 marca 2026 r.
