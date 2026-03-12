Z tego artykułu dowiesz się: Jakie argumenty legły u podstaw prezydenckiego weta wobec ustawy o programie SAFE?

Jak Marszałek Sejmu ocenił konsekwencje tej decyzji dla bezpieczeństwa państwa?

Jakie kontrowersje wzbudziły wypowiedzi dotyczące kondycji finansowej Narodowego Banku Polskiego?

Jak w kontekście apelu prezydenta Włodzimierz Czarzasty ocenia możliwość procedowania projektu ustawy o polskim SAFE 0 proc.

W programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 Czarzasty stwierdził, że decyzja prezydenta może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa oraz finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego.

– Prezydent naszego kraju dokonał moim zdaniem zdrady stanu i pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych – powiedział marszałek Sejmu.

Była to reakcja na zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego zawetowania ustawy o programie SAFE. Głównym argumentem głowy państwa jest sprzeciw wobec zadłużania Polski za granicą w celu finansowania tego projektu.

„Zniszczył pan marzenia w jeden dzień”

Czarzasty podkreślał, że decyzja o wecie oznacza utratę szans rozwojowych dla polskiej armii i zakładów zbrojeniowych. Według marszałka decyzja prezydenta pozbawia środków zarówno sektor obronny, jak i firmy oraz pracowników związanych z produkcją dla wojska.