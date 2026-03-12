Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Włodzimierz Czarzasty ostro o prezydenckim wecie: Zdrada narodowa

Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, ostro skomentował zapowiedź prezydenckiego weta wobec ustawy dotyczącej programu SAFE. - Zniszczył pan marzenia polskiej armii i polskich zakładów w jeden dzień - powiedział.

Publikacja: 12.03.2026 21:25

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje prezydenckie weto

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro krytykuje prezydenckie weto

Foto: PAP/Marcin Obara

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie argumenty legły u podstaw prezydenckiego weta wobec ustawy o programie SAFE?
  • Jak Marszałek Sejmu ocenił konsekwencje tej decyzji dla bezpieczeństwa państwa?
  • Jakie kontrowersje wzbudziły wypowiedzi dotyczące kondycji finansowej Narodowego Banku Polskiego?
  • Jak w kontekście apelu prezydenta Włodzimierz Czarzasty ocenia możliwość procedowania projektu ustawy o polskim SAFE 0 proc.

W programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 Czarzasty stwierdził, że decyzja prezydenta może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa oraz finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego.

– Prezydent naszego kraju dokonał moim zdaniem zdrady stanu i pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych – powiedział marszałek Sejmu.

Była to reakcja na zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego zawetowania ustawy o programie SAFE. Głównym argumentem głowy państwa jest sprzeciw wobec zadłużania Polski za granicą w celu finansowania tego projektu.

„Zniszczył pan marzenia w jeden dzień”

Czarzasty podkreślał, że decyzja o wecie oznacza utratę szans rozwojowych dla polskiej armii i zakładów zbrojeniowych. Według marszałka decyzja prezydenta pozbawia środków zarówno sektor obronny, jak i firmy oraz pracowników związanych z produkcją dla wojska.

Reklama
Reklama

– Łatwo jest powiedzieć: „dług można zaciągnąć w jeden dzień”. A ja dodam: zniszczył pan marzenia polskiej armii i polskich zakładów w jeden dzień – to jest łatwo zrobić – mówił Czarzasty.

Spór o finanse Narodowego Banku Polskiego

W rozmowie pojawił się także wątek kondycji finansowej Narodowego Banku Polskiego. Czarzasty zakwestionował wypowiedzi prezydenta dotyczące rzekomego zysku banku centralnego.

– Zarzucam panu kłamstwo, że Narodowy Bank Polski jest w stanie wykazać w tej chwili zysk (…) skumulowana strata Narodowego Banku Polskiego wynosi w tej chwili 100 miliardów złotych – powiedział.

Marszałek przypomniał również obowiązujące przepisy dotyczące podziału zysków banku centralnego. Jak wskazał, zgodnie z ustawą o NBP 95 proc. wypracowanego zysku trafia do budżetu państwa, a pozostałe 5 proc. do funduszu rezerwowego. W jego ocenie nie ma  potrzeby tworzenia nowych regulacji w tym zakresie.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji pras
Banki
Eksperci krytykują pomysł prezydenta i NBP. „Nie ma czegoś takiego jak SAFE zero procent”

Włodzimierz Czarzasty o kompleksach Karola Nawrockiego

Czarzasty skrytykował również sposób, w jaki prezydent uzasadnia swoją decyzję. Jego zdaniem argumenty o naruszeniu traktatów europejskich czy oddaniu kontroli nad zakupami zbrojeniowymi instytucjom unijnym są nieprawdziwe.

Reklama
Reklama

– Prezydent mówił dzisiaj Polakom, że to jest łamanie traktatów (…) że Bruksela będzie decydowała o naszych zakupach. Proszę państwa, to wszystko są kłamstwa – stwierdził i przypomniał, że większość środków z programu miałaby zostać wydana w kraju. – Polska już zdecydowała, że 90 proc. tej kwoty będzie wydawane w Polsce – zaznaczył.

W ostrych słowach Czarzasty odniósł się także do roli prezydenta w systemie władzy.

– Prezydent nie jest rządem. Kompleks Nawrockiego polega na tym, że chciałby być prezydentem, rządem i marszałkiem Sejmu – powiedział Włodzimierz Czarzasty. – Panie prezydencie, ma swoje kompetencje Sejm i nie dam ich ruszyć, ma swoje kompetencje prezydent, pan jest od reprezentacji, i ma swoje kompetencje rząd, premierem tego rządu jest Donald Tusk, musi się pan tego nauczyć - kontynuował.

Czytaj więcej

Gen. Roman Polko, prezydent Karol Nawrocki
Wojsko
Gen. Roman Polko dla „Rz”: Jeżeli prezydent uważa, że program SAFE jest zły, niech ma odwagę to powiedzieć

„Nie widzę podstaw do procedowania”

Czarzasty zapowiedział, że rządząca koalicja będzie pracować nad alternatywnym rozwiązaniem dla programu SAFE.

Komentując apel Nawrockiego, który w orędziu zwrócił się do Sejmu o jak najszybsze procedowanie złożonego przez niego projektu ustawy o polskim SAFE 0 proc., Czarzasty stwierdził, że nie widzi żadnych podstaw, żeby procedować ustawę, „która oszukuje Polaków, pokazuje zysk w miejscu, którego nie ma i rozmydla sprawę”.

Reklama
Reklama

Na koniec podkreślił, że jego ocena projektu jest jednoznaczna: „jedno wielkie kłamstwo, jedna wielka ściema”.

Posiedzenie Rady Ministrów z przedstawicielem prezydenta?

W reakcji na prezydenckie weto premier Donald Tusk zapowiedział zwołanie na piątek rano nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów, na którym rząd przygotuje odpowiedź.

Zgodnie z zapowiedzią szefa gabinetu Karola Nawrockiego, Pawła Szefernakera – „zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy o Radzie Ministrów”  – pojawi się na nim szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę o SAFE. Donald Tusk: Wstyd!
Ławy rządowe w Sejmie
Polityka
Sondaż pracowni Opinia24. Liderem KO, najwięcej traci Konfederacja
Obrady Sejmu, 12 marca 2026
Polityka
Sondaż CBOS. KO nadal prowadzi. Wszyscy koalicjanci wciąż pod progiem
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama