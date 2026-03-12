Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie marca, udział w nich chciałoby trzy czwarte (75,2 proc. ) uprawnionych do głosowania.

W kolejnym sondażu przewagę nad innymi ugrupowaniami utrzymuje Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować 29,2 proc. respondentów. Oznacza to spadek poparcia o 0,4 pkt. proc. w stosunku do lutowego badania.

Na drugim miejscu niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość, na które chce oddać głos 21,1 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 2,8 punktu procentowego w stosunku do lutego.

Konfederacja Wolność i Niepodległość ciszy się poparciem 11,1 proc. pytanych, mniej o 2,3 pkt. proc. niż w ostatnim sondażu.

Partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, ma poparcie 11 proc. respondentów , więcej o 1,1 pkt. proc.