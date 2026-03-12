Obrady Sejmu, 12 marca 2026
Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie marca, udział w nich chciałoby trzy czwarte (75,2 proc. ) uprawnionych do głosowania.
W kolejnym sondażu przewagę nad innymi ugrupowaniami utrzymuje Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować 29,2 proc. respondentów. Oznacza to spadek poparcia o 0,4 pkt. proc. w stosunku do lutowego badania.
Na drugim miejscu niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość, na które chce oddać głos 21,1 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost o 2,8 punktu procentowego w stosunku do lutego.
Konfederacja Wolność i Niepodległość ciszy się poparciem 11,1 proc. pytanych, mniej o 2,3 pkt. proc. niż w ostatnim sondażu.
Partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, ma poparcie 11 proc. respondentów , więcej o 1,1 pkt. proc.
Czytaj więcej
Największe szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2027 roku ma Koalicja Obywatelska – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wi...
Żadne z pozostałych ugrupowań nie przekroczyłoby progu wyborczego.
Partia Razem uzyskałaby głosy 3,8 proc. pytanych, (+0,1 pkt. proc.) Lewica – 3,5 proc. (-1,1 pkt. proc.).
Polskie Stronnictwo Ludowe poparłoby w głosowaniu 3,2 proc, ankietowanych (+1,5 pkt. proc.), a Polskę 2050 – 0,7 proc. respondentów (- 1,3 pkt. proc.).
Inną partię wybrałoby 0,7 proc., odpowiedzi odmówiło 3,1 proc., a 12,5 proc. jest niezdecydowanych.
Czytaj więcej
Od kilku miesięcy w PiS trwa spór, który co jakiś czas toczony jest publicznie, między frakcjami tzw. harcerzy i tzw. maślarzy. Uczestników sondażu...
CBOS, biorąc pod uwagę cechy społeczno-demograficzne respondentów, przeprowadziło symulację rozkładu głosów osób wahających się i odmawiających odpowiedzi. W takim przypadku rozkład głosów przedstawiałby się następująco:
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W czwartek 12 marca o 20 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Według zapowiedzi z otoczenia Nawrockiego ma...
– Adam Glapiński to mały krętacz, który pogubił się w zeznaniach – tymi słowami wicepremier Krzysztof Gawkowski...
Prezydent Karol Nawrocki nie powinien wetować ustawy o programie SAFE – uważa gen. Mirosław Różański, były Dowód...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas