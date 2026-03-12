Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż CBOS. KO nadal prowadzi. Wszyscy koalicjanci wciąż pod progiem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej połowie marca, wygrałaby je Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją Wolność i Niepodległość.

Publikacja: 12.03.2026 18:47

Obrady Sejmu, 12 marca 2026

Obrady Sejmu, 12 marca 2026

Foto: PAP, Leszek Szymański

Agnieszka Kazimierczuk

Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie marca, udział w nich chciałoby trzy czwarte (75,2 proc. ) uprawnionych do głosowania.

W kolejnym sondażu przewagę nad innymi ugrupowaniami utrzymuje Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować 29,2 proc. respondentów. Oznacza to spadek poparcia o 0,4 pkt. proc. w stosunku do lutowego badania.

Na drugim miejscu niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość, na które chce oddać głos 21,1 proc.  ankietowanych. Oznacza to wzrost o 2,8 punktu procentowego w stosunku do lutego.

Konfederacja Wolność i Niepodległość ciszy się poparciem 11,1 proc. pytanych, mniej o 2,3 pkt. proc. niż w ostatnim sondażu. 

Partia Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, ma poparcie 11 proc. respondentów , więcej o 1,1 pkt. proc. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk
Polityka
Sondaż. KO, PiS, może inna partia? Nie zapytano o deklaracje, tylko o to, kto wygra wybory

Pozostałe partie poza Sejmem

Żadne z pozostałych ugrupowań nie przekroczyłoby progu wyborczego. 

Partia Razem uzyskałaby głosy 3,8 proc. pytanych, (+0,1 pkt. proc.) Lewica – 3,5 proc. (-1,1 pkt. proc.).

Polskie Stronnictwo Ludowe poparłoby w głosowaniu 3,2 proc, ankietowanych (+1,5 pkt. proc.), a Polskę 2050 – 0,7 proc. respondentów (- 1,3 pkt. proc.). 

Inną partię wybrałoby 0,7 proc., odpowiedzi odmówiło 3,1 proc., a 12,5 proc. jest niezdecydowanych.

Czytaj więcej

Patryk Jaki i Mateusz Morawiecki
Polityka
Sondaż: Zapytaliśmy Polaków o „harcerzy” i „maślarzy”. Komu przyznali rację?
Reklama
Reklama

Symulacja podziału głosów bez niezdecydowanych i odmawiających odpowiedzi

CBOS, biorąc pod uwagę cechy społeczno-demograficzne respondentów, przeprowadziło symulację rozkładu głosów osób wahających się i odmawiających odpowiedzi. W takim przypadku rozkład głosów przedstawiałby się następująco:

  • Koalicja Obywatelska – 35,2 proc.;
  • Prawo i Sprawiedliwość - 25,5 proc.;
  • Konfederacja Wolność i Niepodległość - 13,4 proc.;
  • Konfederacja Korony Polskiej – 11,7 proc.;
  • Razem – 3,9 proc.;
Reklama
Reklama
  • Nowa Lewica – 4 proc.;
  • Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,7 proc.;
  • Polska 2050 – 1,2 proc.;
  • Inna partia – 1,3 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Prezydent RP Karol Nawrocki
Polityka
Prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Kancelaria Prezydenta podała termin
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski był pytany o słowa prezesa NBP Adama Glapińskie
Polityka
Ostre słowa wicepremiera o Adamie Glapińskim. „Muchomor polskiej gospodarki”
Gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, senator
Polityka
Generał Mirosław Różański: Weto prezydenta Nawrockiego w sprawie SAFE byłoby błędem
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama