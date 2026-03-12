To właśnie z Hiszpanią, a także z Węgrami mamy konkurować o chińskie inwestycje. Polska wchodzi do tej rywalizacji z silnym zapleczem przemysłowym, a także stabilnym rynkiem magazynowo-logistycznym oraz bardzo dużym popytem na samochody chińskiej produkcji, których rynkowy udział w łącznej sprzedaży nowych aut osobowych w końcu 2025 r. przekroczył 8 proc. Polskim atutem jest także znaczący udział w europejskiej produkcji baterii do samochodów elektrycznych, dzięki fabryce LG Energy Solution pod Wrocławiem.– Inwestorzy, zanim podejmą decyzję, analizują stabilność otoczenia biznesowego, dostępność pracowników i otwartość na kapitał zagraniczny – potwierdza Tang.

Czytaj więcej Biznes Kanada i Wielka Brytania kuszą Chiny. Waszyngton grozi konsekwencjami Czy za podróżami premierów Wielkiej Brytanii oraz Kanady do Chin kryje się coś więcej niż szukanie nowych rynków? Propekińskie akcenty w działaniac...

Ale polska lokalizacja będzie mieć dla potencjalnych inwestorów z Chin także minusy. To m.in. koszt energii, jeden z kluczowych czynników w produkcji baterii. Najniższe ceny oferuje Hiszpania (ok. 125 euro/MWh), Polska prezentuje poziom pośredni cen (ok. 172 euro/MWh), natomiast na Węgrzech są one wyższe (ok. 185 euro/MWh). Zaletą Polski jest natomiast najwyższa stabilność sieci (99,7 proc. uptime).

Atuty Polski w walce o chińskie inwestycje motoryzacyjne

Nie jesteśmy już liderem pod względem atrakcyjności kosztów pracy. Niższe oferują Węgry, w Hiszpanii są one najwyższe, Polska natomiast plasuje się w środku tego zestawienia. Za to wyróżniamy się kombinacją umiarkowanych kosztów przy wysokiej dostępności pracowników, a to dzięki migracji z Ukrainy. Węgry coraz silniej uzależniają się od importu pracowników z Azji, co powoduje napięcia społeczne i koszty pośrednie. Z kolei Hiszpania korzysta z migracji z Ameryki Łacińskiej, ale jej rynek pracy jest bardziej podzielony i regulacyjnie sztywny.

Polska ma przewagę geograficzną: odległość do Niemiec, największego rynku motoryzacyjnego w Europie i największego europejskiego producenta samochodów, jest znacząco mniejsza niż w przypadku Hiszpanii czy Węgier. To istotne przy dostawach just in time, gdzie różnica kilkuset kilometrów przekłada się na koszty, czas, a także elastyczność produkcji. Nad Węgrami mamy także przewagę w postaci dostępu do morza: porty w Gdańsku i Gdyni zwiększają przeładunki kontenerów z Azji, a otwierająca się trasa północna może zwiększyć atrakcyjność Bałtyku jako bramy do Europy.