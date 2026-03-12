Największy udział w wynikach miał wynik odsetkowy, który w całym roku osiągnął 24,2 mld zł wobec 22,1 mld zł rok wcześniej. W samym IV kwartale dochód z odsetek wyniósł ok. 6 mld zł – był zbliżony do oczekiwań rynku, choć spadł o 2,5 proc. rok do roku i o 0,6 proc. kwartalnie. W całym 2025 r. marża odsetkowa wyniosła 4,76 proc., czyli utrzymała się na poziomie z 2024 r., natomiast w IV kwartale spadła do 4,52 proc. w efekcie obniżek stóp procentowych.

Wynik z prowizji wzrósł do 5,24 mld zł z 5,12 mld zł rok wcześniej, a w IV kwartale był wyraźnie wyższy od prognoz rynku.

Koszty frankowe i perspektywa wysokiej dywidendy

Jednocześnie bank nadal ponosi koszty związane z kredytami frankowymi. W całym 2025 r. rezerwy na ryzyko prawne tych kredytów wyniosły 4,37 mld zł wobec 4,89 mld zł rok wcześniej. Liczba zawartych ugód z frankowiczami wzrosła do ok. 60,9 tys., a liczba toczących się spraw sądowych spadła do ok. 20,7 tys. Zarząd banku podkreśla, że koszty ryzyka prawnego kredytów w CHF w 2026 r. powinny być – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – wyraźnie niższe niż w 2025 r.

Rentowność PKO BP pozostaje bardzo wysoka. Zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 19,5 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 31,1 proc. Koszt ryzyka utrzymał się na bardzo niskim poziomie 0,3 proc. Przy takiej efektywności i silnej pozycji kapitałowej, PKO BP spełnia warunki, aby przeznaczyć na dywidendę 75 proc. zysku za 2025 r. Taka jest intencja zarządu, choć ostateczna rekomendacja zostanie przedstawiona po otrzymaniu zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Gdyby wypłata sięgnęła 75 proc. zysku, do akcjonariuszy mogłoby trafić ok. 8 mld zł – byłaby to jedna z najwyższych dywidend w historii banku i jednocześnie jedna z największych w całym sektorze.