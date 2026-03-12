Czy na systemie kaucyjnym można zarobić? Mężczyzna znalazł na to legalny sposób

System kaucyjny w Polsce ruszył 1 października 2025 r. Z początkiem 2026 r. zakończył się okres przejściowy i system zaczął obowiązywać w pełnym zakresie. Wszystkie objęte nim napoje wprowadzane do obrotu muszą mieć oznaczenie kaucji. Wynosi ona 0,50 zł za butelki plastikowe i puszki oraz 1 zł za butelki szklane.

Tak można zarabiać na systemie kaucyjnym. Mężczyzna znalazł patent

Pan Tomasz prowadzi niewielką firmę na południu Polski, niedaleko granicy ze Słowacją i to właśnie jego miejsce zamieszkania ma kluczowe znaczenie w tej historii. Robiąc zakupy w lokalnej Biedronce, mężczyzna zauważył, że część butelek ma zarówno polskie, jak i słowackie oznaczenia systemu kaucyjnego.

- Sprawdziłem inne napoje na stoisku chłodniczym i na zwykłych półkach i na innych opakowaniach też znajdowały się podwójne znaki kaucyjne. Zapytałem obsługę sklepu czy to nie pomyłka. Odpowiedzieli, że wszystko się zgadza – powiedział pan Tomasz w rozmowie z "Wyborczą".

W Polsce kaucja za plastikową butelkę to 50 groszy. Jak się okazało, na Słowacji kwota ta jest wyższa. Wynosi 0,15 euro, co w przeliczeniu daje około 64 groszy.

Czy to się opłaca? Nawet kilkaset złotych tygodniowo

Mężczyzna z pomocą kolegi, który regularnie jeździ służbowo na Słowację sprawdził, że tamtejsze butelkomaty przyjmują butelki kupione w Polsce. Przekazał informację znajomym z prośbą, by przynosili mu odpowiednio oznaczone butelki z dyskontu, a on będzie je zwracał.