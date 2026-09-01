Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 16.30 czasu nowojorskiego (22.30 w Polsce). Uzbrojona w dwa noże kobieta zaatakowała w odstępie 20 sekund dwie przypadkowe osoby: 68-letniego mężczyznę i 32-letnią kobietę, a następnie wymachiwała nimi w kierunku przybyłych na miejsce policjantów. Ci próbowali ją nakłonić do odłożenia noży oraz obezwładnić przy pomocy paralizatora, ale bez powodzenia, wobec czego użyli broni palnej.

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Wszystkie trzy osoby – sprawczyni i jej dwie ofiary – przewieziono do szpitala, gdzie stwierdzono zgony obu kobiet. Ranny mężczyzna jest natomiast w stanie stabilnym.

We wtorek okazało się, że zabitą w ataku kobietą jest Erin Piacenti, która w Bank of America pełniła funkcję menedżerki ds. wyboru ofert biznesowych i konfliktów (oficjalny tytuł jej stanowiska brzmiał Vice President, Business Selection & Conflicts; w strukturze amerykańskich banków tytuł VP oznacza szczebel zawodowy, a nie wiceprezesa całej instytucji – red.). Siedziba Bank of America na Manhattanie znajduje się w niewielkiej odległości od Times Square.

Nowojorska policja (NYPD) poinformowała we wtorek, że ataku dokonała 49-letnia Pamela Cisneros, która nigdy nie była aresztowana, ale miała udokumentowaną historię problemów psychicznych. Komisarz NYPD Jessica Tisch powiedziała, że śledztwo trwa, ale wygląda na to, iż atak był niczym niesprowokowany, a ofiarami były przypadkowe osoby.