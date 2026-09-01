Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza podczas obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN
Biedronka wspierała reprezentację Polski od 2010 r. i była jednym z jej głównych sponsorów. Umowy z PZPN przedłużała w 2014, 2018 i 2023 r. Ostatni kontrakt wygasł z końcem lipca 2026 r.
– Trwają jeszcze negocjacje, ale na 99 proc. nic z tego nie wyjdzie, to już raczej tylko kurtuazja – powiedziała Wyborcza.biz osoba zbliżona do rozmów.
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Według rozmówcy serwisu powodem mogą być zarówno słabsze wyniki reprezentacji, jak i problemy wizerunkowe PZPN. Polska odpadła z Euro 2024 po fazie grupowej, a na tegoroczne mistrzostwa świata nie awansowała.
Podobnie wygląda sytuacja z Orlenem. Umowa koncernu z PZPN obowiązywała do końca sierpnia i formalnie również już wygasła. Jak podaje Wyborcza.biz, nowy zarząd Orlenu nie chciał zaakceptować warunków kontraktu wynegocjowanego jeszcze za czasów prezesa Daniela Obajtka. Rozmowy miały dotyczyć m.in. zmniejszenia wartości sponsoringu.
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Orlen nie komentuje negocjacji. Firma przekazała serwisowi, że informacje o nowych umowach sponsoringowych lub zmianach w dotychczasowych porozumieniach publikuje dopiero po ich zawarciu.
Trzyletni kontrakt podpisany w 2023 r. gwarantował PZPN co najmniej 134 mln zł. Dodatkowe 36 mln zł zależało od sukcesów sportowych reprezentacji. Nawet bez premii była to jedna z największych umów sponsoringowych w historii polskiego sportu.
Rzecznik PZPN Tomasz Kozłowski zapewnił Wyborcza.biz, że związek prowadzi rozmowy z wieloma firmami, w tym z Orlenem i Biedronką, dotyczące różnych poziomów współpracy sponsorskiej.
Orlen był sponsorem generalnym polskiej piłki, natomiast Biedronka należała do grona oficjalnych sponsorów. W ostatnim czasie PZPN stracił już także innych partnerów.
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Ze współpracy zrezygnował InPost. Nieoficjalnie jego kontrakt miał być wart około 10 mln zł rocznie. Umowy nie przedłużyła również Polska Grupa Uzdrowisk, właściciel marki Staropolanka. Kontrakt wygasł 31 lipca. Z możliwości dalszej współpracy nie skorzystała także firma elektroniczna TCL. Jak dotąd PZPN pozyskał w zamian firmę doradztwa finansowego Phinance. Umowę przedłużyło natomiast Fakro.
Najbliższe mecze rozegra reprezentacja Polski we wrześniu. 25 września w Warszawie zmierzy się w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, następnie na wyjeździe ze Szwecją, a później z Rumunią ponownie w stolicy.
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