Biedronka wspierała reprezentację Polski od 2010 r. i była jednym z jej głównych sponsorów. Umowy z PZPN przedłużała w 2014, 2018 i 2023 r. Ostatni kontrakt wygasł z końcem lipca 2026 r.

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– Trwają jeszcze negocjacje, ale na 99 proc. nic z tego nie wyjdzie, to już raczej tylko kurtuazja – powiedziała Wyborcza.biz osoba zbliżona do rozmów.

Według rozmówcy serwisu powodem mogą być zarówno słabsze wyniki reprezentacji, jak i problemy wizerunkowe PZPN. Polska odpadła z Euro 2024 po fazie grupowej, a na tegoroczne mistrzostwa świata nie awansowała.

Orlen może zakończyć współpracę z PZPN

Podobnie wygląda sytuacja z Orlenem. Umowa koncernu z PZPN obowiązywała do końca sierpnia i formalnie również już wygasła. Jak podaje Wyborcza.biz, nowy zarząd Orlenu nie chciał zaakceptować warunków kontraktu wynegocjowanego jeszcze za czasów prezesa Daniela Obajtka. Rozmowy miały dotyczyć m.in. zmniejszenia wartości sponsoringu.

Orlen nie komentuje negocjacji. Firma przekazała serwisowi, że informacje o nowych umowach sponsoringowych lub zmianach w dotychczasowych porozumieniach publikuje dopiero po ich zawarciu.

Trzyletni kontrakt podpisany w 2023 r. gwarantował PZPN co najmniej 134 mln zł. Dodatkowe 36 mln zł zależało od sukcesów sportowych reprezentacji. Nawet bez premii była to jedna z największych umów sponsoringowych w historii polskiego sportu.

PZPN traci kolejnych sponsorów

Rzecznik PZPN Tomasz Kozłowski zapewnił Wyborcza.biz, że związek prowadzi rozmowy z wieloma firmami, w tym z Orlenem i Biedronką, dotyczące różnych poziomów współpracy sponsorskiej.

Orlen był sponsorem generalnym polskiej piłki, natomiast Biedronka należała do grona oficjalnych sponsorów. W ostatnim czasie PZPN stracił już także innych partnerów.

Ze współpracy zrezygnował InPost. Nieoficjalnie jego kontrakt miał być wart około 10 mln zł rocznie. Umowy nie przedłużyła również Polska Grupa Uzdrowisk, właściciel marki Staropolanka. Kontrakt wygasł 31 lipca. Z możliwości dalszej współpracy nie skorzystała także firma elektroniczna TCL. Jak dotąd PZPN pozyskał w zamian firmę doradztwa finansowego Phinance. Umowę przedłużyło natomiast Fakro.

Najbliższe mecze rozegra reprezentacja Polski we wrześniu. 25 września w Warszawie zmierzy się w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, następnie na wyjeździe ze Szwecją, a później z Rumunią ponownie w stolicy.