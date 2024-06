Euro 2024 to emocje nie tylko sportowe. Spółki giełdowe wydają krocie na sponsoring

Działalność kilku klubów piłkarskich, grających na różnych poziomach krajowych rozgrywek, wspiera JSW. – W roku 2023 wydatki na sponsoring były wyższe niż w roku 2022, co spowodowane było inflacją, ale przede wszystkich dobrą sytuacją finansową spółki – twierdzi Tomasz Siemieniec, rzecznik prasowy JSW. W tym roku wydatki mają się nie zmienić. Koncern więcej niż na futbol wydaje na wsparcie siatkówki mężczyzn (jest sponsorem głównym mistrzów Polski w piłce siatkowej, czyli KS Jastrzębski Węgiel) oraz na hokej na lodzie (wielokrotny mistrz polski JKH Jastrzębie).

EnterAir i LPP odpowiedziały nam, że żadnych pieniędzy na wsparcie piłki nożnej ani na reklamę związaną z Euro 2024 nie przeznaczają. Pytania wysłaliśmy też do Azotów, Dino, Rainbow Tours i Tarczyńskiego, ale odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

giełda

Ruch Chorzów ponosi straty

Jedynym polskim klubem piłki nożnej, którego akcje znajdują się na giełdzie, a konkretnie na NewConnect, jest Ruch Chorzów. Zadebiutował 4 grudnia 2008 r. po 2,3 zł, co oznaczało wzrost kursu o 35,3 proc. Ostatnio handlowano już po znacznie niższych cenach, bo po 0,3 zł. Co więcej, do transakcji dochodzi dość rzadko. Jednym z powodów spadku notowań są liczne emisje akcji. Czasami przeprowadzane nawet kilka razy w roku. Kolejny powód to słaba kondycja finansowa. Z ostatnich danych wynika, że po trzech kwartałach roku obrotowego 2023/2024 (rozpoczął się 1 lipca) Ruch Chorzów poniósł ponad 2 mln zł straty netto. Była ona niemal identyczna jak rok wcześniej, i to pomimo zwiększenia przychodów o 148 proc. Wzrost wpływów to konsekwencja gry w Ekstraklasie. Kluczowe znaczenie miały w tym kontekście dwa duże spotkania rozegrane na Stadionie Śląskim z frekwencją sięgającą prawie 40 tys. osób. Przełożyły się one na znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży biletów i gadżetów. Jednocześnie zwyżkowały koszty działalności, m.in. z powodu wzrostu opłat za wynajem i ochronę Stadionu Śląskiego podczas wspomnianych dwóch meczy oraz wynagrodzeń dla piłkarzy i trenerów.

Ruch Chorzów to klub z wyjątkowo bogatą historią i licznymi osiągnięciami sportowymi. Założono go już 20 kwietnia 1920 r. Od tego czasu był czternastokrotnym mistrzem Polski, trzykrotnym zdobywcą Pucharu Polski, a nawet ćwierćfinalistą Pucharu Europy Mistrzów Klubowych (poprzednika Ligi Mistrzów) rozgrywanych w sezonie 1974/1975. Dalszy rozwój Ruchu Chorzów, tak jak każdej drużyny piłkarskiej, determinują osiągnięcia sportowe. Jej głównym celem na sezon 2023/2024 było utrzymanie się w Ekstraklasie. Liczono, że dzięki temu zostanie osiągnięta stabilizacja finansowa i będą pozyskane większe niż w latach wcześniejszych środki zewnętrzne. Klub w niedawno zakończonych rozgrywkach zajął jednak dopiero siedemnaste miejsce na 18 drużyn. W efekcie spadł do I ligi. Spółka już wcześniej zadbała jednak o dodatkowe pieniądze. W wyniku przeprowadzonych w tym roku emisji, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Miasta Chorzów i firmy Urovita, zwiększyła kapitał zakładowy do 71,2 mln zł. Dla porównania wartość rynkowa spółki to obecnie 21,4 mln zł. Z danych na koniec marca wynikało, że głównymi udziałowcami Ruchu Chorzów byli: Miasto Chorzów (36,7 proc. akcji), Aleksander Kurczyk (21,1 proc.) i Zdzisław Bik (19,6 proc.). ∑