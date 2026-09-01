Prezes PiS mocno skrytykował obecne władze oraz mecenasa Romana Giertycha, zarzucając im opieszałość i obronę sprawców. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego ugrupowanie nie chce tworzenia kolejnej sejmowej komisji śledczej, proponując w zamian zupełnie nowy mechanizm weryfikacji.

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Jarosław Kaczyński porównuje aferę Zondacrypto do Amber Gold

Prezes PiS zarzucił rządzącym stosowanie podwójnych standardów oraz próbę przerzucania odpowiedzialności za nieprawidłowości na rynku kryptowalut na inne środowiska polityczne. – Mamy do czynienia z czymś, co jest stałą praktyką tej ekipy, tego rządu, tej formacji, która dzisiaj rządzi: sama jest w sprawę zamieszana, a z drugiej strony próbuje to zrzucić na innych – oświadczył Kaczyński.

Prezes PiS przywołał w tym kontekście sprawę Amber Gold, wskazując na analogie w braku odpowiednich działań ostrzegawczych ze strony organów państwowych.

– Ta sprawa, a dokładnie fakt, że mamy tutaj do czynienia z nadużyciem na wielką skalę, był – podobnie jak w wypadku Amber Gold – znany od dłuższego czasu. Teraz też wiedzieli, przynajmniej od grudnia, wydaje się nawet, że wcześniej, a nie zrobiono nic. Przecież nie ostrzeżono tych, którzy chcieli w to inwestować i którzy byli narażeni na to, że stracą pieniądze – podkreślił lider PiS.

Polityk skrytykował również tempo działań prokuratury oraz postawę posła i adwokata Romana Giertycha.

– Prokurator, któremu powierzono to śledztwo, pojechał sobie na wakacje i sprawa znów się odwlekała. Dalej, obrońcą i to podobno pro bono stał się mecenas – no ja bym dodał w cudzysłowie do tego określenia – Giertych. Człowiek bardzo blisko współpracujący z Donaldem Tuskiem. I to on broni dzisiaj nie ludzi oszukanych, tylko oszustów – mówił były premier.

Projekt ustawy PiS ws. Zondacrypto

Jarosław Kaczyński stanowczo odrzucił koncepcję powoływania w sprawie afery Zondacrypto klasycznej sejmowej komisji śledczej, argumentując to złymi doświadczeniami z dotychczasowych prac parlamentarnych w tej kadencji.

– Myśmy się napatrzyli tych wszystkich operacji, które były wykonywane przy okazji pracy tych powołanych na początku tej kadencji Sejmu komisji. Odbieranie głosu, wyrzucanie członków, którzy zadawali niewygodne pytania z sali. Krótko mówiąc: brak jakiegokolwiek obiektywizmu, już pomijając inne elementy, brak kultury – ocenił polityk.

W zamian prezes PiS zaproponował projekt ustawy ustanawiający ekspercką Komisję Zaufania Publicznego.

– Dlatego uważamy, że nasza propozycja – propozycja Komisji Zaufania Publicznego złożonej z ekspertów, a nie z polityków – jest dużo lepszym rozwiązaniem. Miałaby ona uprawnienia podobne do tych, które miała komisja badająca warszawską aferę reprywatyzacyjną: prawo do przesłuchań, wzywania świadków z pomocą policji, kierowania wniosków do prokuratury oraz działania na rzecz odszkodowań dla osób pokrzywdzonych – wyjaśniał Kaczyński.

„Test na intencje” dla klasy politycznej

Prezes PiS zadeklarował, że projekt ustawy trafi do laski marszałkowskiej, a postawa pozostałych ugrupowań pokaże, kto rzeczywiście chce wyjaśnienia sprawy. – My będziemy szli tą drogą, złożymy ten projekt ustawy, będziemy namawiali innych. Będziemy po prostu sprawdzali, kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy po prostu dlatego, że najwyraźniej w ten czy inny sposób był z tym przedsięwzięciem związany – podsumował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński o cenach paliw

Jarosław Kaczyński odniósł się również do bieżącej sytuacji gospodarczej, zwracając uwagę na skokowy wzrost cen paliw.

– Polska dzisiaj żyje cenami paliw, bo one w ciągu jednego dnia wzrosły o złotówkę, a bywa, że więcej. A lepsza benzyna kosztuje już dobrze przeszło 8 zł, bliżej nawet 9. Dzisiaj baryłka benzyny jest tańsza, licząc w dolarach, dolar jest tańszy, są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było dziś tańsze niż za czasów końcówki naszych rządów – wskazał Kaczyński, oceniając, że rządy próbują ratować finanse publiczne kosztem Polaków.