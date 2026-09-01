Nigdy nie ulegnijcie trendowi, aby pogardzać kimś dlatego, że jest inny albo słabszy. Nienawiść, przemoc i agresja prowadzą wyłącznie do zła – powiedział we wtorek premier Donald Tusk, zwracając się do uczniów podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Wieluniu.

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Szef rządu w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu nawiązał m.in. do historii i wybuchu II wojny światowej. Jak mówił premier, należy pamiętać, jak wielkim nieszczęściem jest wojna, a zadaniem każdego pokolenia jest unikać wojny, agresji, nienawiści i pogardy. – Jeśli będziecie o tym pamiętać, co zdarzyło się tu w Wieluniu i na całym świecie w tamtych tragicznych latach, to łatwiej będzie każdej i każdemu z was rozróżniać dobro od zła – powiedział Tusk.

Podkreślił, jak ważne jest przekonanie o tym, że „nienawiść, pogarda, przemoc, agresja prowadzą wyłącznie do zła”.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2026/27 Donald Tusk o relacjach rówieśniczych

– Macie 100 powodów dziennie, żeby się spierać o różne mniej i bardziej ważne sprawy, ale nigdy nie ulegnijcie temu – niektórzy powiedzą – trendowi dzisiaj, aby pogardzać kimś dlatego, że jest inny, albo słabszy, albo że jest was więcej, a ich mniej – wskazał premier, zwracając się do uczniów.

Jak dodał, życie składa się z „indywidualnych rachunków sumienia”, a po latach wspomina się nie tylko dobre rzeczy ze szkoły, podwórka czy klubu, ale także sytuacje, „gdy działo się coś złego, a wy nie zareagowaliście”.

– Najważniejszą lekcją wychowania obywatelskiego nie są słowa nauczycieli na lekcji, a już na pewno nie przemówienia polityków w szkole, tylko wasza codzienność, to, w jaki sposób traktujecie swoich rówieśników – podkreślił szef rządu.

Barbara Nowacka: 1 września w Polsce jest dniem wyjątkowym

Szefowa MEN Barbara Nowacka oceniła we wtorek, że 1 września w Polsce jest dniem wyjątkowym, także dlatego, że to też rocznica wybuchu II wojny światowej. Mówiąc o obecnych czasach, zaznaczyła, że agresja rosyjska jest zagrożeniem, ale szkoły uczą, jak reagować na te wyzwania.

We wtorek dla 4,8 mln uczniów i 715 tys. nauczycieli rozpoczyna się nowy rok szkolny 2026/2027. Ministra edukacji uczestniczy w jego ogólnopolskiej inauguracji w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Człuchowie (woj. pomorskie).

Minister edukacji Barbara Nowacka podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2026/2027 Foto: PAP/Piotr Kowala

Nowacka powiedziała, że „1 września w Polsce jest dniem wyjątkowym, bo to oczywiście początek roku szkolnego, ale przede wszystkim rocznica wybuchu wojny”. – I każdorazowo, gdy młodzież idzie do szkół, możemy z dumą i z ulgą powiedzieć: w tym roku idą do szkoły, w tym roku są bezpieczni – dodała.

Bezpieczeństwo i edukacja obronna w polskich szkołach

Zaznaczyła, że przesłanie płynące z Westerplatte „powinno wybrzmieć w każdej szkole: nigdy więcej wojny, nigdy więcej samotności Polski, nigdy więcej braku siły i odporności”.

Nowacka nawiązała m.in. do zajęć prowadzonych w szkole – programu „Edukacja z wojskiem” realizowanego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej, zajęć z pierwszej pomocy czy „wzmocnionej, bardziej praktycznej edukacji dla bezpieczeństwa”.

– Szkoła to miejsce, gdzie młody człowiek, mam nadzieję, każdy będzie szczęśliwszy, każdy będzie dobrze nauczony, ale będzie też nauczony na wyzwania XXI wieku, wyzwania czasów trudnych – dodała. – Wojna za naszą granicą jest faktem i agresja ze strony rosyjskiej jest poważnym zagrożeniem, ale boją się tylko ci, którzy nie wiedzą, jak reagować, a my w szkołach uczymy, jak reagować – dodała.